Alberto Fernández retuiteó un video con burlas y "piñas" para el periodista Diego Leuco

El presidente Alberto Fernández volvió a utilizar su cuenta de Twitter para cuestionar a un periodista. El jefe del Estado retuiteó anoche un video editado que ridiculiza las preguntas de Diego Leuco al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , durante un tramo de la entrevista que brindó anteayer en El Trece.

El video, que difundió el usuario @Herezeq y se viralizó en las redes, intercala las respuestas del funcionario al periodista con imágenes y sonidos de golpes de puño. En ese tramo del reportaje, Cafiero y Leuco mantuvieron un cruce por el crimen de Fabián Gutiérrez , el exsecretario privado de Cristina Kirchner que testificó contra ella en la causa de los cuadernos.

El video con burlas y "piñas" que Alberto Fernández retuiteó tras el cruce de Diego Leuco y Santiago Cafiero - Fuente: Twitter @Herezeq 01:53

"Es metafórico. Fue una discusión con un periodista, un intercambio de opiniones que fue correcto. Eso no es violento, es parte de describir un ring de boxeo, no tiene que ver con golpear o generar un hecho de violencia hacia alguien. Nunca haríamos eso", afirmó Cafiero, en diálogo con Radio La Red.

En tanto, Leuco difundió hoy un comunicado en respuesta al polémico retuit del Presidente: "Qué tristeza verlo tan violento".

Críticas de la oposición

Desde Juntos por el Cambio salieron a cuestionar al Presidente por haber avalado en su cuenta de Twitter el ataque al periodista. "El kirchnerismo tiene una tradición en agredir periodistas. Actúe el gobierno con calma en estos momentos difíciles", aseguró el exfuncionario del macrismo Hernán Lombardi .

Cafiero recogió el guante y lo cruzó en Twitter: "Claramente es irónico. Lo que no es metafórico es el comunicado de tu partido agraviando, manipulando y mintiendo sobre el homicidio de Fabián Gutiérrez. ¿Tenés opinión sobre eso?".

Por su parte, el diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) expresó su "solidaridad" con el periodista Diego Leuco. "Que el Presidente de la nación exhiba un tuit en el que se ridiculiza a un periodista y se muestra un guante de box a mí no me parece ni cómico ni un tema menor", expresó. "Me parece una incitación a la violencia contra la opinión pública", agregó el dirigente de Pro.

El domingo pasado, más de 300 periodistas que trabajan en los principales medios del país manifestaron su preocupación por las campañas de difamación pública y presiones contra los profesionales de prensa desatadas en las últimas semanas desde algunos sectores del poder político, incluyendo a quienes tienen funciones de la más alta responsabilidad institucional.

El cruce

"¿Cómo hizo Fabián Gutiérrez para hacerse millonario?", le preguntó Leuco a Cafiero. Y agregó: "El dinero que le quisieron robar, según la hipótesis más firme que maneja la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la Argentina".

El jefe de Gabinete se mostró indignado con la pregunta. "Vos estás poniendo como hipotésis el título de un programa periodístico de ayer [por Periodismo para Todos ]. Que la plata que se buscaba era la de los K. Eso es mentira, eso no se sabe", contestó Cafiero, al desestimar el planteo de Jorge Lanata, quien sostuvo en PPT que a Gutiérrez "lo mataron buscando el tesoro k".

El episodio con Viale

En abril pasado, Fernández había replicado a través de su cuenta de Twitter un agravio al periodista Jonatan Viale por su opinión respecto de las medidas del Gobierno para contener el coronavirus. Luego de las críticas de la oposición y del repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el jefe del Estado dijo que había cometido un error.

"Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, eliminé ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello", expresó el jefe del Estado sobre el incómodo episodio con Viale.