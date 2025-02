Hidrovía | Un funcionario denunció que la licitación sufrió un “sabotaje” y apuntó contra Mauricio Macri y su exministro Dietrich

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, responsabilizó de la fallida licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná a la única empresa que se presentó a la compulsa –la belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME)– e involucró a Mauricio Macri y a su exministro de Transporte Guillermo Dietrich en un supuesto “sabotaje” orquestado con estudios de abogados y dirigentes políticos para impedir que se lleve adelante el proceso.

“ Lo que vimos en los últimos meses fue una orquesta de medios, de exfuncionarios, miembros de la política y empresarios que se coordinaron entre todos para hacer que este procedimiento licitatorio se cayera ”, denunció Arreseygor en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Pamela Verasay, adonde fue convocado por la oposición. La decisión de dar de baja la licitación fue tomada, sin embargo, por el Gobierno, cuando sólo DEME se presentó a la licitación y no lo hizo la actual concesionaria, la también belga Jan de Nul.

El director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, en la Comisión de Transporte de Diputados

El funcionario enfatizó que el procedimiento licitatorio fue “transparente” y que el diseño de los pliegos –que calificó de “exigentes”– tuvo la participación y el aval de representantes de las provincias y municipios involucrados, exportadores y universidades. Rechazó las denuncias de que dichos pliegos estaban direccionados hacia una de las proveedoras –Jan de Nul– y aseveró que la Justicia validó en dos oportunidades el proceso.

“La lluvia de operaciones mediáticas apareció en el momento que nosotros salimos a licitar. La verdad, fuimos testigos de una operación sin precedentes, lamentablemente desde equipos técnicos que supieron ser gobierno –lanzó el funcionario–. Como en los últimos meses me tocó recibir sin poder contestar, me toca (ahora) devolver las cortesías. El exministro Dietrich, por supuesto el expresidente Mauricio Macri, el diario LA NACION, que nos dedicó columnas todos los domingos operando este procedimiento. Estudios de abogados también, como el estudio Cassagne, con Ezequiel Cassagne a la cabeza dirigiendo esa ofensiva ”.

Vista área de la hidrovía Paraná-Paraguay Getty Images

Arreseygor también embistió contra la única empresa que presentó oferta en la licitación. “Tenemos la presunción, y estamos llevando adelante las investigaciones, que [DEME] presionó al resto de las empresas para que no se presenten y que venía tratando de boicotear el procedimiento desde su inicio con el trabajo orquestado detrás de todos los actores que mencioné”, insistió el funcionario quien, ante los legisladores, prometió que, en el caso de encontrar evidencia, “vamos a avanzar con todo el peso de la ley”.

El funcionario confirmó que, una vez que se formalice la baja de la licitación, se llevará adelante un nuevo procedimiento. “Lo haremos cuanto antes porque la necesidad de los productores es urgente”, enfatizó.

“Acá lo que estamos defendiendo es el bolsillo del productor exclusivamente. Cada día que esto se retrasa es un día que el productor paga más en sus costos”, sostuvo.

Desde la oposición, los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), promotores de la convocatoria del funcionario a la comisión, plantearon sus inquietudes e interrogantes sobre el proceso licitatorio. Ferraro hizo alusión al dictamen lapidario de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que, horas antes de la apertura de los sobres, advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio. Ese dictamen se conoció luego de una denuncia presentada por la Coalición Cívica.

Arreseygor descalificó el dictamen de la PIA. “Levanta textual la presentación de una de las empresas (DEME), a la cual nosotros respondimos punto por punto y la Justicia nos dio la razón en dos instancias”, replicó y cuestionó a “los denunciadores seriales” que, a la postre, terminaron por perjudicar el proceso. En rigor, los fallos aludidos por el funcionario fueron previos a la presentación de la PIA.

Maximiliano Ferraro ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

Ferraro no se quedó callado. “Quiero aclarar que ni a mí, ni a la Coalición Cívica nos persigue ningún interés particular que tenga que ver con empresas, políticos, exfuncionarios. Acá lo que hubo es improvisación, hubo negligencia y hubo impericia. Nos hubiera gustado poder conversar sobre esto siete meses atrás, y estamos hoy, en el mes de febrero del 2025, por primera vez con una licitación caída, con un dictamen durísimo para con el proceso licitatorio”, replicó.

Massot, por su parte, planteó sus reparos respecto de que el Gobierno planee la concesión por 30 años, prorrogable por otros 30, un plazo a su juicio excesivo. “A nosotros también lo que más nos importa es el bolsillo del productor. Si en verdad la preocupación es el valor del flete, no se entiende por qué tanto ahínco en valorar los antecedentes de la única empresa que los tiene en Sudamérica (en alusión a Jan de Nul) y no nivelar un poco más la cancha priorizando el costo del flete ”, sostuvo.

Por último, la presidenta de la Comisión de Transporte también deslizó algunas dudas que quedaron pendientes y que, a su juicio, deberían ser resueltas frente a la próxima licitación.

Pamela Verasay, presidenta de la Comisión de Transporte

“Falta información para entender la composición de la tarifa; tal vez falten costos de referencia para garantizar transparencia. Aquí también se habló del plazo de concesión: no se entiende por qué algunas tienen plazo de 10 años y esta es de 30 años; es un plazo largo o no, tal vez falte más debate -sostuvo Verasay-. También se planteó cómo se traslada la deuda del Estado con la contratista y cómo esta impacta en el costo de la tarifa. Esto no queda claro. Ojalá que este ámbito (la Comisión de Transporte) sirva para que debatir un proceso que va a impactar en el desarrollo de la Argentina por mucho tiempo.”

