Hipólito Irigoyen: el dirigente kirchnerista que ofició de veedor en las elecciones de Nicaragua

Lleva el nombre (escrito distinto) del dos veces presidente radical, pero está lejos de la UCR: Hipólito Irigoyen, secretario general de la agrupación nacional Populismo K, es referente del ala más intransigente del kircherismo. Es uno de los argentinos que viajó a Nicaragua como veedor no oficial del proceso electoral que consagró otra vez al dictador Daniel Ortega.

“Si bien apoyamos y apoyaremos al Frente de Todos en las elecciones y en la calle no estuvimos de acuerdo con la acción de la cancillería durante el período de Felipe Solá y pretendemos una más clara definición de Argentina acerca de quienes son los verdaderos amigos del pueblo y del gobierno argentino”, expresó el líder de Populismo K en diálogo con LA NACION.

Irigoyen desplegó la bandera de Populismo K en Nicaragua

Irigoyen tiene 42 años y milita desde los 17. Pero no siempre estuvo en el mismo partido. Tiene formación radical. Proviene de una familia profundamente alfonsinista. En 1983 estaba en la plaza defendiendo a Raúl Alfonsín. Ahora es afiliado al Partido Justicialista. Y reconoce a Cristina Fernández de Kirchner como su líder y conductora.

“Leopoldo Moreau explicó por qué el radicalismo se tuvo que ir de su propio partido”, sostuvo Irigoyen para argumentar su cambio de inclinación política en las últimas décadas.

Populismo K nació en la ciudad de la Plata en 2008, con el nombre de Conciencia Militante. Surgió durante el conflicto de la 125. Cambió de nombre en 2015.

Actualmente mantiene diálogo con La Cámpora, pero es una agrupación independiente. “No somos un brazo de La Cámpora, pero reconocemos a Cristina como nuestra jefa política”, expresó Irigoyen a LA NACION, desde Nicaragua.

El hombre aseguró que el viaje fue financiado en forma privada. “No hubo nadie del Estado que pagara pasajes. Tampoco Nicaragua que si nos ofreció estadías y traslados internos. Y nos recibió de manera increíble”, destacó.

Irigoyen no fue como veedor, no está enviado por Cancillería.

Viajó a Nicaragua el jueves 4 de noviembre y permanecerá allí hasta pasado mañana. Durante su estadía visitó Granada, Managua y la población Monimbo de Pueblos Originarios. Desde allí hace publicaciones en su sitio web para dar apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional: “EL FSLN goza de buena salud y concita el mayoritario apoyo popular”, expresó en las últimas horas. “Para nosotros este viaje significa ser coherentes con nuestra concepción de la Patria Grande, siguiendo la huella de nuestros próceres Tupac Amarau, San Martín, Bolívar el Che, Chávez y Néstor”

Estas son algunas de las definiciones que publica en Facebook donde lo siguen más de 26 mil personas.

“No nos movemos concordantemente con la política internacional yankee y estamos por la autodeterminación de los pueblos. A pesar de la intensa actividad contra el gobierno nicaragüense desplegada por el departamento de Estado de USA y del sistema Internacional Multimedios aliados al imperialismo yankee”, son algunas de las frases que expresan su pensamiento.

En Nicaragua Hipólito Irigoyen fue recibido por la alcaldesa Yanina Noguera, pese a que su misión no es la de un veedor. En el viaje el líder de la agrupación pretende: “estrechar lazos con el pueblo y el gobierno nicaragüense y con otros muchos pueblos del mundo”.

“La gente vota con tranquilidad”

El líder de Populismo K dijo a LA NACION que la agrupación viajó a Nicaragua bajo la figura de “Acompañantes electorales. A mi me cursó la invitación Orlando Gómez con anuencia de presidencia. No hay una delegación oficial, porque hoy las relaciones no están en el momento luego de la abstención en el voto. Más allá de que tenga una invitación formal o no, soy de Argentina”, sostuvo a modo de pergamino.

Irigoyen, formado en derecho estudiante de la UNLP, que aún no obtuvo su título en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales agregó: “Venimos a verificar el proceso. Hay una lista única con siete partidos. Todos están expresados, en esa lista, pese a que todos intentan desprestigiar estas elecciones”.

“Nos llevaron a recorrer todos los departamentos de Nicaragua, pudimos entrar a los lugares de votación. Verificamos que hay propaganda de oposición, en cinco centros de votación distintos. Y cómo la gente vota con tranquilidad”, aseguró.

Su descripción contrasta con las denuncias de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región que no reconocen como democráticas las elecciones, celebradas después de que los principales referentes de la oposición fueran detenidos.

Su discurso coincide con sus expectativas previas al viaje: “Para nosotros es un orgullo enorme ser parte de esta disputa, esta pugna de los pueblos que están en contra del imperialismo” .