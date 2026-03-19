Desde el 2 de abril: los nicaragüenses deberán pagar fianza para obtener una visa de EE.UU.
El Departamento de Estado exigirá depósitos de hasta US$15.000 para aprobar permisos de turismo y negocios (B1/B2), en un intento por frenar a los viajeros que exceden su tiempo de estadía legal
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El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció la incorporación de 12 nuevos países a una lista de naciones cuyos ciudadanos deberán depositar fianzas de hasta US$15.000 para solicitar visados de negocios o turismo (B1/B2). Entre ellos figura Nicaragua.
Qué se sabe sobre las fianzas que deberán pagar los nicaragüenses
La noticia fue comunicada por la agencia federal a través de un comunicado en su sitio web. Allí, anunció que a partir del 2 de abril de este año, 50 países tendrán que depositar desde US$5000 a US$15.000 para solicitar una visa B1/B2.
“El programa de fianza para visados ya ha demostrado su eficacia para reducir el número de beneficiarios de visados que exceden el tiempo permitido y permanecen de manera ilegal en Estados Unidos”, señaló el DOS.
Entre las naciones afectadas se encuentra Nicaragua. Al integrar el listado, los nicaragüenses deberán abonar un monto específico a discreción del funcionario consular.
Dicha fianza se devuelve a la persona si el visado es denegado o si el titular regresa a su país de acuerdo con los términos del visado y del monto pagado.
Desde Nicaragua hasta Venezuela: cuáles son los países que deberán pagar para tener una visa de EE.UU.
El 18 de marzo, el Departamento de Estado agregó a 12 nuevos países:
- Camboya
- Etiopía
- Georgia
- Granada
- Lesoto
- Mauricio
- Mongolia
- Mozambique
- Nicaragua
- Papúa Nueva Guinea
- Seychelles
- Túnez
Estas naciones se suman a otros 38 países que ya están incluidos en el programa de bonos de visa:
- Argelia
- Angola
- Antigua y Barbuda
- Bangladesh
- Benin
- Bután
- Botswana
- Burundi
- Cabo Verde
- Côte d’Ivoire
- Cuba
- Djibouti
- Dominica
- Fiji
- Gabón
- Gambia
- Guinea
- Guinea Bissau
- Kirguistán
- Malawi
- Mauritania
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- República Centroafricana
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Tayikistán
- Tanzania
- Togo
- Tonga
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Uganda
- Vanuatu
- Venezuela
- Zambia
- Zimbabwe
Cuánto durará el plan piloto para las visas de EE.UU.
De acuerdo con un aviso publicado en el Registro Federal, el programa tendrá una duración inicial de 12 meses y se aplicará a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal en el país norteamericano.
El DOS asegura que, hasta el momento, el programa ha tenido buenos resultados para reducir la tasa de personas que exceden su estancia en EE.UU. con un visado B1/B2. Según información oficial:
- A casi 1000 extranjeros se les han expedido visados en el marco de este programa, y el 97% de los viajeros con fianza han regresado a sus países de origen desde Estados Unidos a tiempo.
- Los contribuyentes estadounidenses han ahorrado hasta US$800 millones que, de otro modo, serían necesarios para deportar a las personas que permanecen en el país más tiempo del permitido.
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