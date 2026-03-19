Desde el 2 de abril: los nicaragüenses deberán pagar fianza para obtener una visa de EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció la incorporación de 12 nuevos países a una lista de naciones cuyos ciudadanos deberán depositar fianzas de hasta US$15.000 para solicitar visados de negocios o turismo (B1/B2). Entre ellos figura Nicaragua.

Qué se sabe sobre las fianzas que deberán pagar los nicaragüenses

La noticia fue comunicada por la agencia federal a través de un comunicado en su sitio web. Allí, anunció que a partir del 2 de abril de este año, 50 países tendrán que depositar desde US$5000 a US$15.000 para solicitar una visa B1/B2.

“El programa de fianza para visados ​​ya ha demostrado su eficacia para reducir el número de beneficiarios de visados ​​que exceden el tiempo permitido y permanecen de manera ilegal en Estados Unidos”, señaló el DOS.

A partir del 2 de abril de este año, Nicaragua y otros 49 países tendrán que depositar montos desde US$5000 a US$15.000 Freepik

Entre las naciones afectadas se encuentra Nicaragua. Al integrar el listado, los nicaragüenses deberán abonar un monto específico a discreción del funcionario consular.

Dicha fianza se devuelve a la persona si el visado es denegado o si el titular regresa a su país de acuerdo con los términos del visado y del monto pagado.

Desde Nicaragua hasta Venezuela: cuáles son los países que deberán pagar para tener una visa de EE.UU.

El 18 de marzo, el Departamento de Estado agregó a 12 nuevos países:

Camboya

Etiopía

Georgia

Granada

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Nicaragua

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

Estas naciones se suman a otros 38 países que ya están incluidos en el programa de bonos de visa:

Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladesh

Benin

Bután

Botswana

Burundi

Cabo Verde

Côte d’Ivoire

Cuba

Djibouti

Dominica

Fiji

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea Bissau

Kirguistán

Malawi

Mauritania

Namibia

Nepal

Nigeria

República Centroafricana

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Tayikistán

Tanzania

Togo

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabwe

Cuánto durará el plan piloto para las visas de EE.UU.

De acuerdo con un aviso publicado en el Registro Federal, el programa tendrá una duración inicial de 12 meses y se aplicará a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal en el país norteamericano.

El DOS asegura que, hasta el momento, el programa ha tenido buenos resultados para reducir la tasa de personas que exceden su estancia en EE.UU. con un visado B1/B2. Según información oficial: