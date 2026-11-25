El Consejo Directivo de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se reunió a las 19 de este martes y canceló el polémico homenaje a al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho, que estaba previsto para el 10 de diciembre.

La decisión original había causado polémica y malestar interno.

Se canceló el homenaje a Mario Santucho

La reunión fue por Zoom y duró poco. Fue Diego Andrés Brancoli, secretario de Gestión Institucional de la decana Ana Arias, el que leyó durante la reunión un nuevo texto que, en la práctica, anuló la iniciativa inicial, impulsada por la agrupación La Mella y el Colectivo Cultural Contramuro.

Así quedó la Resolución

Entre los considerandos de la nueva resolución aprobada hoy por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se destaca:

“Que una revisión de lo decidido advirtiendo que la cuestión sometida a tratamiento sobre tablas no fue objeto de debate suficiente en el seno de este cuerpo, impone a este Consejo Directivo reconsiderar la medida adoptada”.

El documento también expresa: “ Que la reflexión en torno a la relevancia histórica de una figura o una organización política no debe suponer la adhesión institucional a sus concepciones, objetivos o prácticas , ni forma parte de las políticas de memoria que la Facultad ha impulsado desde su creación”.

, ni forma parte de las políticas de memoria que la Facultad ha impulsado desde su creación”. “Que resulta fundamental distinguir con claridad entre la realización de un homenaje institucional y la promoción de espacios académicos de reflexión y debate sobre dichas trayectorias y sus implicancias históricas”.

“Que el Estatuto Universitario consagra la más amplia libertad de investigación y expresión, sin desentenderse de los problemas sociales, políticos e ideológicos a los que estudia científicamente”.

“Que el abordaje académico y riguroso de los acontecimientos que tuvieron lugar en las décadas de 1960 y 1970 requiere considerar la complejidad y diversidad de áreas y aspectos que influyeron en el período de acuerdo con los campos de estudio, formación e investigación que le son propios a esta Facultad”.

“Es por esto que el Consejo considera oportuno propiciar una convocatoria al debate sobre el período histórico, con la participación de especialistas de diversas disciplinas y perspectivas teóricas e ideológicas”.

Reunión y polémica

El encuentro de esta tarde, reunió a los representantes de los claustros de profesores, alumnos y graduados de la facultad y fue convocado ante el malestar que generó la actividad dentro de la casa de estudios. “Fue algo excepcional, no estaba programado”, indicaron en la UBA a este medio horas antes.

Además, parte del Consejo denunció una “operación mediática” hacia Arias y volvió a apoyar la iniciativa inicial del homenaje. Se votó así una resolución para derogar la medida que aprobó la actividad, con el argumento de que no fue “debatida en profundidad” y generó “controversias”.

Mario Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La votación resultó en 15 a favor y uno en contra. El dueño del voto negativo fue Santiago Martínez, de la agrupación La Mella, ligada a Patria Grande, cuyo líder es el dirigente social Juan Grabois.

Desde el mediodía se palpitaba que se iba a dar marcha atrás con la actividad, avalada por la decana Ana Arias, a raíz de la fuerte reacción del arco político, de los estudiantes y de los miembros del Consejo.

Dos de los consejeros que se abstuvieron cuando se aprobó la realización del homenaje fueron partidarios de la cancelación, al igual que otros sectores políticos de la universidad, en sintonía con el vicerrector Emiliano Yacobitti, quien se pronunció en contra del reconocimiento.

“Hay expectativas de que se revierta la medida, porque la polémica generó mucho malestar en la facultad”, resumieron fuentes cercanas a la sede de Ciencias Sociales.

Homenaje a Mario Santucho

El anuncio del reconocimiento al líder guerrillero Santucho no solo generó una repercusión a nivel nacional, sino en la propia Facultad de Ciencias Sociales.

Además, la administración de Javier Milei, a través de su secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había hecho un pedido formal para suspender la actividad al solicitarle al rector de esa universidad, Ricardo Gelpi, “evitar que se realice este repudiable homenaje” al líder guerrillero, y le exigió “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”.