Homenaje en París a los desaparecidos de la última dictadura

PARIS.– A 50 años del golpe de Estado en la Argentina, la Ciudad Universitaria de París (CIUP) celebró un homenaje a los desaparecidos de la última dictadura.

El presidente de la CIUP, Jean-Marc Sauvé, tomó la decisión de colocar una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en el predio de la institución, a pocos metros de la Casa de Argentina, donde otra placa similar había sido retirada por orden de su director, Santiago Muzio.

“La Ciudad Universitaria Internacional de París rinde homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1974 y 1983″, dice la placa. Luisa Corradini

“El gesto que estamos a punto de hacer no es un gesto de provocación, no es un gesto militante. Es un gesto de reconocimiento, es un gesto de conmemoración, un gesto que también ha recibido el apoyo de seis exdirectores de la Casa de Argentina, que me han escrito una carta. Es un gesto que hace referencia simplemente a la Jornada Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que se lleva a cabo en Argentina desde hace ya varias décadas. Y me gustaría volver en pocas palabras sobre estos tres conceptos: memoria, verdad, justicia”, dijo este martes Blandine Sorbe, delegada general de la Fundación Nacional de la Ciudad Universitaria de París ante más de un centenar de personas al descubrir la placa.

Un recordatorio similar, que estaba en un vestíbulo de la Casa Argentina, fue retirado días antes sin ninguna explicación. Fue por eso que Sauvé tomó la decisión colocar una nueva placa en un lugar de privilegio: en pleno recorrido turístico de ese hermoso predio de 34 hectáreas, donde desde 1925 conviven decenas de estudiantes e investigadores del mundo entero. Las reglas de la institución estipulan el respeto a los valores democráticos, el laicismo y el Estado de derecho.

“Todos necesitamos recordar lo que pasó, ya sea a nivel individual, porque a veces nos evita reproducir errores; como a nivel colectivo, cuando puede ayudarnos a evitar reproducir crímenes”, dijo Sorbe. “En la Ciudad Universitaria de París recibimos cada año a miles de estudiantes e investigadores, cuya tarea principal consiste en buscar la verdad. La verdad no es lo que se nos revela, lo que nos cae en las manos o en la cabeza a través de un dogma. Es una acción científica, hay reglas, hay investigación histórica, que permite acceder a fuentes, a documentos, a testimonios y cruzarlos para asegurarse de lo que pudo haber pasado”, afirmó Sorbe.

Blandine Sorbe Luisa Corradini

Sostuvo, además, que la justicia “es, a la vez, un sentimiento muy personal”, pero también “un componente colectivo, una institución”. Según el reglamento general, todas las casas de la CIUP deben garantizar a los residentes el libre ejercicio de sus libertades fundamentales, según el derecho francés, y también deben respetar los principios de no discriminación, laicidad y desarrollo sostenible.

La Ciudad Internacional Universitaria de París fomenta la cohabitación de nacionalidades y cada casa debe acoger al menos un 30 % de residentes extranjeros. Sin embargo, la negativa del actual director a firmar esa carta ha llevado a que algunas casas de la CIUP suspendan sus intercambios con la Casa de Argentina.

La "Fundación Argentina" de la Ciudad Universitaria Internacional de París KENZO TRIBOUILLARD - AFP

“A partir del nombramiento por parte del presidente Javier Milei, de Santiago Muzio como director, la intolerancia se legaliza. Una ola de oscurantismo cubre la Casa de Argentina, que se ha convertido en un lugar de formación de la extrema derecha francesa y europea”, dijo este martes el científico franco-argentino José Eduardo Wesfreid, que habló después de Sorbe.

El 50° aniversario del golpe militar también fue conmemorado este martes con una movilización frente a la embajada argentina en París.