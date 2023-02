Horacio Rodríguez Larreta apuntó al Gobierno por la economía: “No tenemos que esperar que explote ninguna bomba, tenemos un problema gravísimo”

escuchar

Las clases comenzaron hoy en la ciudad de Buenos Aires y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el ciclo lectivo en la Escuela N° 21 de Parque Patricios. Luego del acto protocolar, brindó una conferencia de prensa junto a la ministra de Educación y precandidata al Ejecutivo capitalino, Soledad Acuña, donde destacó la estrategia que aplica su administración en los colegios y apuntó al gobierno de Alberto Fernández por la economía. “No tenemos que esperar que explote ninguna bomba, hoy tenemos un problema gravísimo”, marcó el referente de Pro, quien pidió acciones inmediatas.

Convencido de que la situación económica del país es compleja, “más allá de si será peor o no” tras las elecciones de este año, Rodríguez Larreta indicó: “Tenemos un problema hoy, no tenemos que esperar a que explote ninguna bomba. Hoy tenemos un problema gravísimo que hay que encararlo, no hay que esperar al cambio de gobierno. Ojalá este gobierno tenga un plan para empezar a sacar la Argentina adelante, todavía no lo hemos visto”.

De esta forma, el presidenciable de Pro se refirió a la herencia que desde Juntos por el Cambio alegan que recibirán -en caso de acceder a la Casa Rosada por los comicios- de parte de la actual administración, y que fue definida como “bomba económica” en el comunicado de la Mesa Nacional de fines de enero. Ese término también fue mencionado por el exmandatario Mauricio Macri durante su visita a La Pampa a principios de este mes. Sin embargo, con estas expresiones Rodríguez Larreta pidió hacia el Frente de Todos abordar las complejidades de la macro y la micro desde ahora.

Con la polémica desatada dentro de Juntos por el Cambio entre las distintas vertientes por cuán dialoguista debe ser esa fuerza, el titular del Ejecutivo de la Capital contó que visitó al exsenador Esteban Bullrich ayer por la mañana. Lo hizo en un momento en que el antes ministro de Educación se involucró de lleno en los planteos sobre la grieta y pidió tender puentes entre las distintas fuerzas políticas, incluso con un mensaje hacia su prima y también candidata de Pro, Patricia Bullrich, quien muestra una línea más dura en el espacio opositor.

“Yo destaco la valentía de Esteban, su coraje, luchando desde su lugar. El mensaje fue impecable, contundente, un llamado a la unidad, al diálogo, a terminar con peleas y disputas”, comentó Rodríguez Larreta después de que Esteban Bullrich, quien se corrió de los cargos por abocarse al tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), publicara ayer un video en el que pidió “dialogar siempre”, dejar de nombrar a las fuerzas políticas por su líder y en el que señaló: “No tenemos que llevarnos bien con todos, ni entregar nuestros valores, pero la grieta no es moral. La encargada de dividir entre decentes y corruptos es la Justicia, que debe ser implacable con quienes violan la ley. En todas las agrupaciones políticas hay gente decente y con actitud constructiva, no sigamos cayendo en la trampa de la grieta”.

Entonces esta mañana el alcalde lo elogió por su postura. “Me gusta eso de terminar con los personalismos. No puede ser que los espacios estén definidos por los ‘ismos’ asociados a una persona. Hay que despersonalizar y trabajar en equipo. Fui muy claro con mis convicciones respecto a la necesidad de super las peleas. No podemos pensar que si uno no piensa como yo, es un enemigo que hay que destruirlo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que tener vocación de terminar con la disputa, la pelea, la agresión y el insulto como forma de hacer política”, indicó el precandidato que intenta presentarse como una opción medida dentro de la oposición y que aseguró apoyar a los tres los postulantes de Pro que quieren sucederlo en la Ciudad: Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quiros; y el de Gobierno, Jorge Macri.

En el plano educativo, tanto durante esta conferencia con la prensa, como durante su discurso formal para dar comienzo a las clases, Rodríguez Larreta valoró que la Capital “fue el único distrito” donde cumplieron el año pasado con 193 días de escolaridad y se comprometió a un calendario de 192 días para este 2023. “Hay que empezar antes porque cada día cuenta”, indicó también y destacó lo que denominó como la “transformación educativa” en territorio porteño.

“Uno de los pilares fue haber incorporado el inglés desde primer grado. El objetivo es que los chicos terminen la escuela con conocimientos básicos de inglés. El año pasado dimos un paso más, las seis primeras escuelas bilingües públicas, las primeras del país. Estamos abriendo diez más de primaria y tres de secundaria, vamos a tener 19, con lo que garantizamos una en cada una de las comunas”, enfatizó y remarcó: “Tenemos que llevar esta revolución educativa a toda la Argentina”.

