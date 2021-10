Horacio Rodríguez Larreta, contra el congelamiento de precios: “Termina en desabastecimiento”

El congelamiento de precios que dispuso el gobierno nacional para 1482 productos, y que regirá hasta el 7 de enero, no fue bien recibido en el ámbito empresarial y tampoco en la oposición. “Termina en desabastecimiento ” , vaticinó hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al respecto de esta medida del oficialismo para contener la inflación. En diálogo con Radio La Red, el funcionario también consideró que la decisión impulsada por la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Roberto Feletti “es un parche” y “algo que jamás ha funcionado”.

“En la Argentina se ha demostrado una y mil veces que los controles de precios por parte del Estado, de forma compulsiva y obligatoria, no han funcionado nunca en la historia”, remarcó el titular del Ejecutivo porteño, aunque negó que desde la Casa Rosada le hayan pedido que su administración realice controles sobre los valores en las góndolas.

“Una cosa es que podamos generar un gran acuerdo general de precios, que hay que intentarlo siempre, pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas, hay desabastecimiento, se cambian las etiquetas para aparecer con otro producto...”, manifestó Rodríguez Larreta, que recalcó: “Es raro cómo vamos a insistir una vez más con algo que no ha funcionado, parece un parche porque no logran bajar la inflación, algo que prometieron que iban a hacer”.

La relación con Fernández y el pronóstico para noviembre

A pesar del intercambio fluido que el mandatario capitalino tuvo con Alberto Fernández durante la primera etapa de la pandemia, hoy contó que “hace meses” que no intercambia mensajes por Whatsapp con el Presidente. Además, Rodríguez Larreta enfatizó nuevamente en que desde la gestión del Frente de Todos no mostraron “ninguna voluntad de diálogo” para después de las elecciones generales legislativas, que serán el 14 de noviembre, pese a las manifestaciones mediáticas del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que anticipó que convocarán a la oposición para fijar diez políticas de Estado.

Para dicha contienda electoral y después del buen desempeño en las PASO de septiembre, el jefe de Gobierno se mostró cauto al respecto de cómo se dibujarán los números en la provincia de Buenos Aires. “Es pareja, pero confiamos en que la mayoría de la gente quiere un cambio y que los únicos que le podemos poner un freno al kirchnerismo somos nosotros por un tema de cantidad de diputados. Si se repitiesen la PASO queda parejo el Congreso. Cada diputado adicional puede ser la diferencia para tener la mayoría ”, expresó, aunque prefirió no inmiscuirse en la voluntad de Juntos por el Cambio de arrebatarle al oficialismo la conducción de la Cámara Baja.

La performance de Santilli en el debate bonaerense

El resultado de los comicios va a depender de los votantes que pueda recolectar Diego Santilli, el candidato que Rodríguez Larreta propició y que anoche debatió con Victoria Tolosa Paz, José Luis Espert, Cynthia Hotton y Florencio Randazzo. “Lo vi sólido”, analizó a su alfil Rodríguez Larreta, que fue nombrado en varios momentos de la transmisión por la candidata oficialista, quien acusó al exvicejefe porteño de defender los intereses de la Ciudad por sobre los de la Provincia.