Horacio Rodríguez Larreta dijo que eliminar las PASO ahora “es una trampa” y apuntó contra quienes podrían aportar sus votos

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que “cambiar las PASO a tan poco de las elecciones es hacer trampa” y pidió que ningún partido político acompañe al Frente de Todos con sus votos en el Congreso para suspender las primarias.

Con el oficialismo dividido, hoy no parece fácil para el kirchnerismo conseguir los votos. Tal como informó LA NACION, los aliados más probables en este plan son los cordobeses que responden a Juan Schiaretti; los bloques de izquierda; los libertarios y los diputados que integran el interbloque Provincias Unidas, promotores del proyecto.

Rodríguez Larreta visitó esta mañana Formosa, la provincia gobernada desde hace 27 años por el caudillo peronista Gildo Insfrán, a quien el jefe de gobierno porteño promete que la oposición le ganará las elecciones en 2023.

“Las reglas no se pueden cambiar unos meses antes de la elección, es como que ahora cambiemos las reglas del fútbol a un mes del Mundial, es hacer trampa eso”, dijo sobre el proyecto para eliminar las PASO, rodeado por los referentes de JxC de Formosa.

Rodríguez Larreta dialoga con un comerciante del mercadito de la zona de San Martín, a 200 metros de la casa de gobierno de Gildo Insfrán. A su lado, la peronista disidente y una de las figuras de JxC en Formosa, Gabriela Neme.

“Hoy veía que hay un impulso en los medios del gobierno del kirchnerismo para cambiar las PASO, eso es hacer trampa, no tienen los votos y espero que ningún otro partido los acompañe con la trampa”, insistió.

Rodríguez Larreta también pidió la eliminación de la ley de lemas, al ser consultado por ese sistema que persiste en Formosa y otras tres provincias (Santa Cruz, Misiones y La Rioja). “La ley de lemas es un sistema que atenta contra el voto de la gente. Votas a una persona y luego aparece tu voto apoyando a alguien que no votaste o no te gusta. Es un sistema que no sigue el espíritu de nuestra Constitución y está en muy pocas provincias. Con la ley de lemas está el mismo gobernador hace 25 o 28 años, no hay ninguna posibilidad de que sea bueno tener el mismo gobernador por 27 años”, apuntó.

Insfrán asumió como gobernador en 1995 y luego modificó la Constitución provincial para ganar seis reelecciones que le aseguran su permanencia en el cargo hasta diciembre de 2023, cuando cumplirá 28 años ininterrumpidos en el poder.

Rodríguez Larreta con Neme y Fernando Carbajal (segundo desde la izquierda). Entre ambos sacaron casi tantos votos como el candidato de Gildo Insfrán en las PASO del 2021.

En campaña

El jefe de Gobierno porteño llegó al aeropuerto de El Pucú, en las afueras de Formosa, a las 8.30 y fue directamente a la conferencia de prensa que compartió con la concejal y peronista disidente Gabriela Neme, el exjuez federal y diputado nacional Fernando Carbajal, Adrián Bogado (dirigente que enfrentó a Insfrán en las últimas elecciones a gobernador), Enrique Ramírez, Marcelo Ocampo (concejal de JxC), Gerardo Piñeiro (concejal de la UCR), y Oscar Zárate (titular de la UCR-Formosa).

Carbajal y Neme enfrentaron a Insfrán por la dura cuarentena que impuso el caudillo peronista durante la pandemia y en las PASO del año pasado lograron casi la misma cantidad de votos que el peronista, en una de las peores elecciones del oficialismo formoseño en 25 años. Sin embargo, en las generales de noviembre, cuando ambos candidatos se unieron, su performance cayó un poco.

Consultado sobre su eventual candidatura presidencial, Rodríguez Larreta esquivó la definición y explicó que quiere “caminar la Argentina y escuchar a todos y a cada uno de los argentinos, del Norte al Sur”. Dijo que quiere un gobierno realmente federal y no uno unitario y centralista, como el peronista.

“El peronismo concentró los recursos e hizo del país un país unitario y eso fue acompañado por la mayoría de los gobernadores que acompañaron al Gobierno, como el gobernador de Formosa”, disparó.

“Vamos a ganar en Formosa [en 2023] y terminar con décadas de un gobierno y un sistema feudal, que acompaña el centralismo del Gobierno Nacional”, señaló.

Luego de la conferencia de prensa, Rodríguez Larreta se reunió con familiares de los soldados formoseños que el 5 de octubre de 1975 defendieron el Regimiento de Monte 29 del ataque perpetrado por Montoneros en lo que fue su bautismo de fuego. Se trata de aquel ataque que dio lugar a la famosa frase del conscripto Luna: “Aquí nadie se rinde”, que hoy es utilizada por Insfrán para cerrar sus discursos.