Horacio Rodríguez Larreta habló sobre planes e inflación con una chicana a los halcones

La encendida campaña electoral suma otro episodio en Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, habló hoy sobre su estrategia futura de ser electo, y envió una chicana para los halcones. “No va a ser fácil y no hay soluciones mágicas”, diagnosticó.

En una charla con Eduardo Feinmann, en LN+, Rodríguez Larreta fue consultado por cómo manejará los principales desafíos económicos del país. “Con la inflación no se puede vivir, pero estoy muy esperanzado de sacar a la Argentina adelante”, evaluó, y apuntó: “El que diga que puede solucionar la inflación en 5 minutos está mintiendo. No es fácil, hay que hacer un plan integral”.

Según Larreta, la clave estará en presentar un plan integral el primer día de administración. “El plan hay que presentarlo el primer día, hacia dónde vamos, lo que no quiere decir que se tome toda decisión desde el primer minuto” , dijo, y remarcó: “No hay margen para esperar. Hay que tener un rumbo muy claro el primer día”.

“¿Sin anestesia?”, preguntó el conductor, y el jefe de Gobierno porteño consideró: “La anestesia la tenés hoy en quienes reciben apoyo del estado, los famosos planes sociales”.

El jefe de Gobierno porteño, en LN+

No obstante, el dirigente político descartó que fuera a eliminar todos los planes sociales. “ El que dice que va a sacar todos los planes sociales en un día está mintiendo, no le creas” , apuntó, y argumentó: “Con 40 por ciento de pobreza eso no existe. Hablemos de verdad, hablemos en serio, no vengamos a prometer titulares mágicos. Ahí tenés cierta red de contención que no vas a sacar el primer día”.

“Lo que tenemos que sacar son los intermediarios”, agregó, y siguió: “Pero el que realmente lo necesite, hasta que no podamos generar trabajo”.

Con respecto a la interna que se agita en la ciudad de Buenos Aires entre los principales candidatos del Pro -Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña-, Larreta reiteró: “El Pro va a tener un único candidato en la ciudad; hoy tenemos 3 candidatos: Jorge Macri, Fernan Quiros y Soledad Acuña. Después evaluaremos quién está mejor posicionado”.

