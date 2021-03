Horacio Rodríguez Larreta, preocupado por el nombramiento de Martín Soria: “Vi declaraciones suyas atacando fuertemente a jueces”

Luego de que Alberto Fernández confirmara que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia de Marcela Losardo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta habló con TN y fue contundente. “Me preocupa todo”, sintetizó. Entonces, al referirse al nuevo funcionario contó: “No conozco al ministro actual, pero vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita. Tenemos que respetar las instituciones, a la Constitución y a la división de poderes”.

Larreta también dijo estar preocupado por las declaraciones de Cristina Kirchner: “Atacó con nombre y apellido a una cantidad de jueces... Realmente es un ataque a la división de poderes enorme”. Y sumó a esta crítica a Alberto Fernández: “El Presidente habla de crear un consejo para evaluar a los jueces, que es totalmente inconstitucional porque la Constitución ya prevé el mecanismo de contrapeso entre los poderes. No estoy de acuerdo y me parece que atenta contra el sistema republicano”.

En este sentido, opinó que Fernández está más sometido a Cristina de lo que lo estaba al comienzo de la pandemia. “Todo indica que hay un avance de la vicepresidenta. Sus declaraciones fueron realmente muy graves para la Argentina, la división de poderes y el respeto a las instituciones. Y me preocupó más que el Presidente diga que está de acuerdo”, comenzó.

De todos modos, el dirigente de Juntos por el Cambio insistió en que su responsabilidad como jefe de Gobierno es trabajar en coordinación con el gobierno nacional, y enfatizó: “Estoy totalmente en desacuerdo con la grieta. Con la grieta no se come, no se genera laburo ni se educa mejor a la gente”. Así explicó que busca “un sano equilibrio” entre el diálogo y el consenso, y la firmeza que expresa cuando no está de acuerdo con ciertos manejos, tal como ocurrió con la quita de fondos de la coparticipación: “Esperemos que la Corte falle porque todos los días nos dan menos plata que la que corresponde”.

Por eso, ante el comentario de: “fuego amigo suyo dice que usted es blando frente al gobierno nacional”, Larreta respondió: “No, mis amigos son los del colegio, los de chicos, con los que voy a la cancha de Racing. Mis amigos son los que conozco hace 40 años, después en la política trabajo con muchísima gente y tengo afectos”. Luego, dijo que tiene “muy buen diálogo” con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y que irá a la presentación del libro de Mauricio Macri. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener la unidad y vamos a ir a las elecciones unidos”, contó.

La vacunación

Consultado por los comentarios críticos que recibió a raíz del conflicto que se generó con la vacunación contra el coronavirus en el Luna Park, el jefe de Gobierno porteño dijo: “En todos los temas de la pandemia, desde el primer minuto, jamás entramos en una discusión política. No le respondimos ni a la directora del PAMI ni a nadie. Estamos convencidos de que nuestra responsabilidad es cuidar a la gente, que ya tiene mucha angustia con la pandemia como para que los políticos nos estemos peleando. No contestamos y seguimos trabajando coordinadamente con el gobierno nacional”.

De todos modos, explicó que “hay una diferencia de criterio técnico” respecto de la distribución de las vacunas porque Nación entrega las dosis según la población total de cada distrito; pero la Ciudad tiene más adultos mayores y personas de riesgo, por lo que las autoridades porteñas creen que deberían recibir más. Por eso, ante las quejas de algunos por el hecho de que los docentes no están siendo vacunados con velocidad, explicó que la prioridad -tal como fijó el Gobierno- está en los trabajadores de la salud y en los adultos mayores. Así, añadió que los docentes que fueron vacunados recibieron la vacuna china Sinopharm porque no está habilitada para mayores de 60. “Vacunamos al ritmo de las vacunas que nos dan desde Nación”, dijo. Y agregó: “Ya están aplicadas más del 80% de las que nos dieron y durante los próximos 7 días hay 44 mil turnos”.

De igual modo, proyectó que, “para el fin de la semana, el 95 o 96% de los trabajadores de la salud va a estar vacunado”, y dijo: “Si Nación cumple con el compromiso de que para principios de la otra semana llegue una nueva tanda de vacunas, nosotros podríamos tener, de acá a 15 días, vacunados a todos los mayores de 80″.

LA NACION