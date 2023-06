Elecciones 2023. Horacio Rodríguez Larreta presentó sus propuestas: “Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre”

escuchar

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó al oficialismo este martes en el marco de la presentación de las propuestas de campaña de su espacio. “Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre”, aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por su precandidato a vice, el radical Gerardo Morales, y numerosos funcionarios y aspirantes a distintos cargos por Juntos por el Cambio (JxC).

“El modelo es trabajo, trabajo y trabajo. Yo hace mucho tiempo que me vengo preparando para este desafío. Tengo años de experiencia en el sector público y de algo muy importante -como Gerardo-, que es construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático. No pasa por ahí, esto es un equipo”, comenzó su alocución Larreta y agregó: “A la Argentina la vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos”.

Tras ello, afirmó: “Empezamos la campaña y nos van a ver recorriendo el país, llevando nuestro mensaje de esperanza a cada rincón. Esa es nuestra campaña y con propuestas les vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno (...) Obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo, pero lo más importante es que se mantenga en el tiempo. Ya una vez iniciamos un proceso en esa dirección, pero no lo pudimos sostener. Volvieron. Pero la gran diferencia es que el cambio que vamos a impulsar con este equipo lo vamos a mantener en el tiempo”.

A continuación, el mandatario porteño dijo que el cambio que propone se basa en tres pilares: la educación, el trabajo y la seguridad. Luego, enumeró las principales iniciativas que impulsarán desde su espacio.

En materia de trabajo, expresó: “El trabajo es dignidad y libertad, y es el camino que va a sacar adelante a millones de argentinos. Por eso, nos propusimos una meta bien clara: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si lo logramos, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos 13″. Para ello, propuso eliminar trabas, impuestos y trámites, impulsar nuevas reglas laborales, terminar con la industria del juicio y transformar planes sociales en trabajo. También aumentar la producción y las exportaciones.

REVOLUCIÓN DEL TRABAJO

En materia educativa, sostuvo: “La educación es la base de todo: del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo. Y es la única herramienta que existe para igualar las oportunidades y para que nuestros chicos puedan pensar un futuro en libertad. Queremos que tu hijo aprenda, que esté preparado para conseguir trabajo en el mundo actual. Hoy el 80% de los chicos de las escuelas primarias tiene menos de 4 horas reales de clase por día. Casi la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen. Sabemos que estás harto de que tus hijos pierdan clases y encima pasen de año sin aprender nada”. Habló de impulsar que todos los alumnos estén en la escuela 190 días por año y que quienes lo necesiten tengan jornada extendida, de implementar un Plan Nacional de Alfabetización y de asegurar que todas las escuelas tengan conexión a Internet.

REVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN

En materia de seguridad, manifestó: “Hoy en la Argentina se vive con miedo. El Gobierno nacional mira para el otro lado mientras nos asaltan, nos roban y nos matan. Los países crecen desde la libertad, no desde el miedo. Acá hay que tomar medidas urgentes en las zonas que hoy están tomadas por los narcos. Nosotros tenemos la decisión política de ponerle un freno a la inseguridad”.

Entre otras cuestiones, graficó: “Vamos a trabajar por una Argentina segura que tenga policías capacitados, entrenados, y equipados con la última tecnología para cuidarte de los delincuentes. Con sistemas de vigilancia en cada ciudad, con el combate al crimen organizado con todas las fuerzas de seguridad, y con la construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar e incomunicar a los líderes narcos y recuperar las calles”.

REVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD

“Cambio mantenido en el tiempo, esa es nuestra consigna. Cambio para el bienestar de todos los argentinos, para eso trabajamos. Nuestra consigna es trabajo, trabajo y más trabajo. Eso somos nosotros, trabajo. Todos juntos, si nos acompañan, vamos a hacer el cambio de nuestras vida”, concluyó Larreta.

