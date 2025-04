Horacio Rodríguez Larreta propuso que haya baños públicos como en otras capitales del mundo

A menos de un mes de la contienda electoral legislativa, el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retomó sus críticas contra la actual gestión de Jorge Macri tras haber afirmado que en la ciudad había “olor a pis” y falta de limpieza. Ahora, el exfuncionario recordó que a nivel local rige una normativa por la cual los locales gastronómicos debieran permitir el libre uso de baños.

“Hay una Ley de hace muchos años en la ciudad donde todos los locales gastronómicos tienen que tener un baño a disposición de sus clientes y de quienes entren. Algunos lo cumplen y otros no”, detalló Rodríguez Larreta, en diálogo con LN+. Sin embargo, al ser cuestionado por la falta de cumplimiento de la normativa, rápidamente aclaró: “Sí, pero la Ley está”.

Horacio Rodríguez Larreta Le Tenía Mucho Cariño A Francisco

Bajo este contexto, el candidato que encabeza la lista legislativa por el espacio “Volvamos Buenos Aires”, que desafiará este 18 de mayo a los candidatos de su propio espacio de Pro, instó a mirar cómo el resto de los países resuelve esta problemática.

“Yo voy a correr mucho por la ciudad y faltan baños públicos. En muchos países del mundo hay baños donde se cobra una moneda para entrar. Eso se puede hacer”, sugirió Larreta, como una solución a la falta limpieza en la Ciudad y al “olor a pis”, ambos cuestionamientos que supo capitalizar como parte de su campaña.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez Larreta evitó polarizar con el oficialismo, el Pro y el Kirchnerismo y contestó a aquellos que le endilgan una actitud moderada. “Es mucho más difícil y hay que tener más huevos para acordar con el que piensa diferente que para ponerte en la vereda de enfrente a tirarle piedras”, aseguró.

“A mí no me importa donde está el clima de época, yo tengo mis convicciones. Creo en el diálogo y en el acuerdo, aunque algunos me insulten y los vientos hayan ido para un lado, la Argentina requiere de un consenso para sostenerse en el tiempo”, sentenció.

Aun así, el actual candidato a legislador porteño volvió a apuntar contra la administración de Jorge Macri. “Me preocupa que la gente está insegura, que no hay policías en las calles. No pasaba eso. Me preocupa la suciedad”, insistió el exfuncionario que supo ser precandidato a presidente del partido amarillo.

Por último, Rodríguez Larreta lamentó la muerte del papa Francisco, fallecido este lunes, y aseguró que mantenía una relación personal con el sumo pontífice.

“Lo fui a ver muchas veces, siempre en privado. Antes y después de ser papa. Cuando era cardenal de Buenos Aires... No sé si tienen dimensión del cariño que le tenía a la ciudad. Lo de la urbanización de las villas lo apasionaba. Tenía una fascinación con el barrio Rodrigo Bueno”, recordó.

“Yo lo valoro muchísimo en lo personal”, expresó Rodríguez Larreta si bien aclaró que no viajará a Roma para participar de los rituales de las exequias al máximo jefe de la Iglesia Católica.

“Francisco dijo que le demos prioridad a la austeridad y mi relación con él siempre fue muy privada, no la ventilé nunca. No me siento cómodo, es todo muy público. Me pegó fuerte, le tenía mucho cariño”, concluyó al respecto.

