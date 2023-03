Horacio Rodríguez Larreta respondió a las críticas de Patricia Bullrich: “Yo gobierno, estoy en la cancha, el resto son gritos desde la tribuna”

escuchar

En medio de la interna dentro de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y apuntó contra las acusaciones de “tibio”, por no desalojar a quienes cortan las calles. “Yo gobierno, estoy en la cancha, el resto son gritos desde la tribuna”, disparó el funcionario.

“Creo en la firmeza de resolver los problemas de la gente, no gritar desde la tribuna. Soy uno de los once que juega en la cancha, tengo que gobernar, tomar decisiones que no es fácil”, sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con Radio con Vos.

De esta forma, el funcionario porteño respondió a las críticas por parte de Bullrich al ser considerado como “tibio” por su manejo ante los piquetes en la Ciudad. “La firmeza la ejerzo, por ejemplo, cuando no se cerraron las escuelas, esa es la firmeza que vale, la de que los chicos tengan clase o la que tengo para sacar a los narcos de la Ciudad, meterlos presos y bajar el delito”, destacó.

En medio de una fuerte interna en la coalición opositora, el jefe de gobierno porteño afirmó que no se engancha en los fuegos cruzados. “A mí no me vas a ver nunca criticando a alguien de Juntos por el Cambio, jamás, no lo hice nunca ni lo voy a hacer, porque creo que eso atenta contra la unidad y las posibilidades electorales. Al final del día, eso favorece al kirchnerismo, no lo hago nunca ni lo voy a hacer, no me pongo a juzgar a otros de los nuestros que lo hacen y por más que otros me cuestionen a mi yo no voy a contestar porque no creo en eso”, aclaró.

En tanto al ser consultado acerca de la interna en Juntos por el Cambio, ahondó en la importancia de las PASO. “Hoy el sistema de elección de candidatos internos es la PASO, eso dice la ley, cumplamos con eso que elige la gente. En la mayoría de las provincias nos estamos poniendo de acuerdo. Pasa siempre que con los cierres de listas hay muchas tensiones en el último momento”, consideró el jefe de gobierno porteño.

“En la última elección hubo PASO en 17 provincias y al otro día los candidatos de las listas estaban trabajando juntos y ganamos la elección así. No veo problema, obviamente si las tensiones se pasan”, concluyó al respecto.

La inflación, “el verdadero enemigo”

Larreta consideró que la inflación y la inseguridad son los flagelos actuales más importantes de la sociedad. “Creo que la inflación es nuestro enemigo. Eso es lo que tenemos que trabajar y defender”, dijo. Y aseguró que de llegar a la presidencia, sus medidas estarían abocadas a combatir ambas problemáticas.

“La inflación se baja con un plan de desarrollo integral que supone muchísimas medidas, no hay soluciones mágicas. El que viene en 30 segundos y te explica cómo se baja la inflación es mentira”, dijo el precandidato presidencial.

En la misma línea, aseguró que de ser gobierno intentará que el país no tenga déficit fiscal. “No vamos a darle a la maquinita para financiar el Estado. Vamos a exportar más y hoy tenemos una oportunidad porque el mundo necesita productos argentinos”, dijo. Y argumentó: “No podés gastar más de lo que tenés, no lo vamos a hacer, no vamos a gastar más de lo que la Argentina pueda gastar porque si no terminás con la maquinita, que al final afecta a los que menos tienen con la inflación”.

