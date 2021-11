Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli se mostraron juntos en La Plata mientras Mauricio Macri declaraba en Dolores

LA PLATA.– Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta visitaron hoy esta ciudad mientras Mauricio Macri se presentaba ante la Justicia en Dolores. “Acompañamos al expresidente”, respondió Santilli, ante la consulta de los medios presentes y para despejar polémica. Larreta evitó el tema y apuntó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández.

“Nosotros acompañamos al expresidente. Estuvimos el día anterior [de la primera presentación en Dolores] con Horacio, Jorge [Macri], con María Eugenia [Vidal]. Voy a estar con él en Miramar y en Tandil el domingo y el lunes. Lo vamos a seguir acompañando. Es lo que tenemos que hacer. Y está bien”, dijo Santilli.

Consultado por Macri, Larreta prefirió apuntar contra el oficialismo. “Los problemas que tiene la Argentina, que llevaron a que la gente vote mayoritariamente a nuestra fuerza, no cambiaron ni mejoraron. La gente nos votó porque tiene miedo a la inseguridad, y eso está igual o peor que hace dos meses. La gente nos votó porque no se genera laburo, y eso está igual o peor que hace dos meses. La gente nos votó también por la preocupación de haber tenido escuelas cerradas durante meses innecesariamente, cuando en la capital mostramos que podían estar abiertas y no hubo mayor contagio. Todo eso no cambió”, expresó el jefe de gobierno.

Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Graciela Ocaña se mostraron junto a Mauricio Macri antes de la primera citación en Dolores Twitter

“Más allá que faltándole el respeto a la gente digan esto de ‘ponerle platita en el bolsillo’, los problemas siguen estando iguales o peores: la inflación está peor todavía, la gente no llega a fin de mes, todos los días aumentan las cosas. No veo razones para que la gente cambie el voto porque los motivos de fondo están exactamente igual: la inseguridad, la falta de trabajo, la inflación y los problemas en las escuelas”, agregó Rodríguez Larreta.

Los dos hombres de Pro participaron de la presentación del libro “A un futuro con futuro”, en el Centro Cultural Islas Malvinas, que fuera un antiguo regimiento situado en las calles 19 y 50.

Diego Santilli, Facundo Manes y Graciela Ocaña en el parque ecológico de La Plata Santiago Hafford - LA NACION

Antes de llegar a La Plata, Santilli pasó por Berazategui, donde también habló sobre la crisis educativa que se profundizó durante la cuarentena, uno de los principales ejes de su campaña. “Los bonaerenses quieren ver a sus hijos en las escuelas, nunca más quieren no tener un año y medio de clases. No quieren ver que sus hijos no progresan, que no tienen oportunidades. A lo largo de esta campaña nos hemos planteado ir a buscar a los 1.300.000 chicos que abandonaron la escuela (en la provincia de Buenos Aires son unos 500.000 chicos), hacer una ley de obligatoriedad de la evaluación educativa, tener una ley de emergencia educativa para resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad de todas las escuelas. La educación es la base y el pilar de la sociedad y tenemos que avanzar”.

En el acto de hoy no estuvo presente Facundo Manes, pero sí el intendente local, Julio Garro.

A Ituzaingó, con Bullrich

El raid de Santilli se trasladó luego a Ituzaingó, donde se mostró junto a Patricia Bullrich y el candidato local, Gastón di Castelnuovo, y el senador provincial Walter Lanaro. La necesidad de salir a buscar a los vecinos para que voten el 14, más la voluntad de destronar al intendente Alberto Descalzo se cruzaron en todos los discursos.

Diego Santilli y Patricia Bullrich, en Ituzaingó Prensa Juntos

“Por primera vez ganamos en Ituzaingó, abrimos la puerta para ganar el 14 de noviembre y así empezar el camino para ganar la intendencia en el 2023″, afirmó Patricia Bullich. “Existe una gran cantidad de jóvenes de Ituzaingó que solo conocieron un intendente en su vida y no puede ser. Creemos que el distrito merece cambiar y el proceso ya comenzó en septiembre”, agregó Lanaro.