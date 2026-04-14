Horacio Rosatti reclamó “el acatamiento obligatorio” de los fallos de la Corte para dar previsibilidad a las inversiones

Ante un auditorio compuesto por empresarios, políticos y diplomáticos, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó la necesidad de seguridad jurídica como “requisito” para el crecimiento de las inversiones. Y sin hacer menciones al gobierno de Javier Milei, dejó en claro la necesidad del “acatamiento obligatorio de las decisiones” del máximo tribunal, un punto establecido en la ley de modernización laboral, recientemente aprobado por el Congreso pero suspendida en la aplicación de varios de sus artículos.

“La seguridad jurídica deber ser para todos”, dijo el presidente de la Corte, en el inicio de sus ocho minutos de discurso en las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones. Calificó de “muy bueno que en estos ámbitos se hable de derecho, del derecho vinculado a la economía”. “Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para el desarrollo”, destacó.

De inmediato se centró en el concepto de seguridad jurídica, “que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera”. El juez afirmó que esa seguridad jurídica “debe ser para el inversor y para quien recibe la inversión”. “Si no es para todos, no es segura, y termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es importante que se incorporen estos temas a los debates económicos”, dijo el magistrado.

De inmediato, distinguió dos componentes de las decisiones: el normativo, ligado “las regulaciones, tarifas, tipo de cambio, la política impositiva”; y el institucional, “que es muy importante, y que se vincula con el sistema republicano, la división de poderes”. Puntualizó que “la Justicia está en los dos componentes, y en el vértice del sistema judicial está la Corte”. Una Corte que “si bien fue inspirada en la constitución norteamericana de 1787, su práctica ha hecho que tengan funcionamientos diferentes”.

El juez Horacio Rosatti participó del encuentro organizado por Amcham Fabián Marelli - LA NACION

Allí criticó la cantidad de causas que la Corte debe analizar. “La Corte argentina analiza las garantías y derechos fundamentales, sino muchísimas veces cuestiones de competencia, nuestro país federal es mucho más intervencionista a la hora de conflictos entre provincias, municipios y el Estado nacional”. Ejemplificó que la Corte norteamericana “resuelve 80, 90, 100 causas por año”, mientras que el máximo tribunal en la Argentina atiende 15 mil casos. “Hay un requerimiento y necesidad de respuesta muy superior”, dijo el presidente de la Corte.

Allí enfatizó en la importancia de “las herramientas con las que pueda contar la Corte para tomar decisiones”. Y subrayó que “una de las herramientas es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, que figura en el artículo 89 de la nueva ley laboral.

“Es importante para darle previsibilidad a una inversión. Una inversión se puede malograr por una cláusula provincial o municipal. Pero con el acatamiento obligatorio todos sabemos a qué atenernos”. Fuentes judiciales explicaron que, hoy por hoy, “la Corte no tiene ese alcance, ya que dicta una sentencia y a las pocas horas una cámara dicta la sentencia contraria, y la norma debe recorrer un camino hasta volver a la Corte”. La mayoría de esos casos, sostienen en el alto tribunal, tienen que ver con diferendos jubilatorios vinculados con la Anses o causas del fuero laboral.

“La seguridad jurídica deber ser para todos”, reiteró Rosatti hacia el final de su alocución. “Hace muchos años Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones no sólo por crecimiento económico, sino por educación y salud”. “Agregaría la calidad institucional, la certeza en las decisiones, la independencia del Poder Judicial y el acatamiento obligatorio en las decisiones de la Corte. Es un factor muy importante”, cerró Rosatti, antes de dejar el estrado.