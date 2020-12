Vivanco expresó la crítica de Human Rights Watch por el mensaje de Cristina

WASHINGTON.- El director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó la carta difundida por la vicepresidenta, Cristina Kirchner para conmemorar el primer año de gobierno del Frente de Todos con duras críticas a la Corte Suprema de Justicia, al calificarla como un "ataque inadminisible a la independencia judicial".

"La carta de la vicepresidenta @CFKArgentina constituye un ataque inadmisible a la independencia judicial. Con arreglo a estándares internacionales, la Argentina debe garantizar que los jueces estén libres de cualquier presión, amenaza o interferencia", indicó Vivanco en un mensaje en Twitter.

Cristina Kirchner embistió contra la Corte en una carta en la que acusó al máximo tribunal de la Argentina de dirigir y encabezar un supuesto proceso de persecución judicial y de "condicionar o extorsionar" al gobierno de Alberto Fernández.

"Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades", dice la carta de la vicepresidenta. "En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita", agregó.

"Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare",consideró la expresidenta, quien dijo, además: "De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un Poder es perpetuo. Solo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo".

