La mañana después de la difusión del megadecreto de “Bases de la Reconstrucción Argentina”, el presidente Javier Milei y sus ministros y asesores se prodigaron aplausos mutuos en la reunión de gabinete. Los rostros del primer mandatario y sus ministros, según testigos, lucían satisfechos por lo que en el Gobierno consideraron una jornada “exitosa”, que comenzó con la puesta en marcha del protocolo antipiquete ante las manifestaciones callejeras de la izquierda y finalizó por la noche, con la presentación que el propio Presidente hizo del paquete de medidas económicas que ya recibieron el rechazo de las fuerzas de la oposición.

Más allá de la alegría circunstancial por un paso que, según el vocero Manuel Adorni definió en conferencia de prensa, ataca “la maraña de regulaciones y trabas que le ponían freno a la Argentina”, y mientras relativiza la resistencia a las medidas que ya se manifestó en los cacerolazos de anoche, el Gobierno comenzó a diagramar los pasos a seguir y la implementación de medidas.

En principio, el “padre” de la criatura, Federico Sturzenegger, suena para ocupar un cargo de “monitoreo” del paquete de normas que deberán pasar en el corto plazo por el filtro de la comisión bicameral de análisis de DNU. Por el momento, desde el Gobierno le adjudican el rol de “vocero”, para explicar las medidas, rol que el ex titular del Banco Central comenzó a protagonizar desde temprano en una entrevista radial. “Lo que terminó saliendo es un tercio del plan original de Federico de 2017″, explicó uno de los ex compañeros de aquel gobierno de Cambiemos, que conoce de sobra el trabajo del economista y ex titular del Banco Ciudad en tiempos de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño.

En relación a los proyectos concretos, y con la coordinación general a cargo del jefe de gabinete Nicolás Posse, la complicada desregulación de las obras sociales y la medicina pre-paga, que llevará consigo un choque frontal con los sindicatos, estará a cargo de superintendente de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, mientras que el paquete de reformas laborales (que apuntan, según sus propios autores, a disminuir la litigiosidad laboral) recaerán en el secretario de Trabajo, Omar Yasin, que al igual que Chiantore depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ya comenzó a explicarle las medidas a la cúpula de la UIA, con la que se encontró ya esta mañana.

En su entrevista por radio Mitre, Sturzenegger remarcó como fundamental la derogación de “tres leyes básicas de un estado intervencionista: la ley de Góndolas, de Abastecimiento y de Compre Nacional”, las tres a cargo hasta ayer de la secretaría de Comercio. En ese puesto, el ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Pablo Lavigne, ex colaborador de Macri en su paso por el gobierno porteño y cercano al ex ministro de Trabajo de Cambiemos, Dante Sica. El ministro del Interior, Guillermo Francos, tendrá a su cargo la eventual transformación de las entidades deportivas en Sociedades Anónimas, a través de su secretario de Deportes, aún no designado. Francos también tiene bajo su ala el área de Turismo, que también fue alcanzada por el DNU, y que estará a cargo de Yanina Martínez, una de las pocas funcionarias del kirchnerismo, sobrevivientes en la nueva administración.

Al margen de los nombres propios, el Gobierno especula con lograr la aprobación legislativa del DNU. “Hay que apostar al Senado, dónde ya se consiguió una mayoría para la elección de autoridades. Aunque sea por un voto”, especulan cerca de los promotores del mega decreto.

El clima de optimismo convive, por cierto, con un desorden concreto en relación con medidas, que salvo Sturzenegger y un puñado de funcionarios, pocos conocen en su totalidad. “Hay que explicar mejor a la gente en qué los benefician las medidas”, se quejó uno de los dirigentes aliados del Gobierno, mientras que otro funcionario reconocía que “se abrieron demasiados frentes juntos con temas secundarios, y te jugás a todo o nada”.

De todos modos, y más allá de los reparos, la mirada general en el gabinete es positiva de cara al destino de las medidas. “La gente pide libertad, pero después le da un poco de miedo”, especulaban en las segundas líneas de un gobierno en formación, que ya se prepara para poner en práctica el paquete de normas que ayer vieron la luz después de varios días de preparativos.