Hugo Moyano dijo que Patricia Bullrich está “incapacitada” para ser presidenta y la precandidata lo cruzó en las redes: “Ni vos ni ningún mafioso...”

escuchar

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, fue entrevistado el lunes por la noche y sugirió que la precandidata a presidenta Patricia Bullrich no podría ocupar el cargo de jefa de Estado por su nivel de “irresponsabilidad” e “incapacidad” y que si avanza con sus propuestas habría una “reacción de la sociedad”. El gremialista hizo sus comentarios en torno a la polémica por el formateo del celular de una exasesora de Gerardo Milman en una oficina de Bullrich en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. Más tarde la referente de Juntos por el Cambio lo cruzó en las redes: “ Ni vos ni ningún mafioso... ”.

Consultado en TV Pública sobre las propuestas de Bullrich de cara a las elecciones 2023, el líder del gremio de Camioneros dijo que son producto de “una demostración de la clara incapacidad del personaje”. Y chicaneó: “Para definirlo: se pasa de un lado al otro. De montonera se pasa a servicio”.

En ese sentido, se refirió al formateo del celular de Ivana Bohdziewicz, la exasesora que declaró el viernes que Milman fue quien le pidió que borrara todo el contenido de su teléfono tras la citación a declarar como testigo en la causa por el atentado a la vicepresidenta y que lo hizo en las oficinas de Patricia Bullrich, la jefa política del diputado. “ Lo de esta señora es claro que tiene una incapacidad para asumir la presidencia ”, señaló Moyano.

El tuit de Patricia Bullrich con el que le respondió a Moyano

“Ella habla de dinamitar los derechos laborales y no se da cuenta que lo puede hacer si llega, pero cuánto va a tardar la gente para recuperar eso. A mí me enseñaron que el maleducado no es el que dice malas palabras, ese es mal hablado, el maleducado es el que lo educan con una política económica que dice que va a hacerle bien al país y va a hacer todo lo contrario”, explicó y advirtió: “Si le quieren quitar los derechos a los trabajadores, va a haber una reacción. Esto es lo que no entienden estos personajes”.

Horas más tarde, la precandidata a presidenta de Pro, le contestó por Twitter y lo trató de mafioso. Dijo que nadie va a impedir que haga los cambios que propone. “ Moyano, nuestro país necesita cambios radicales y profundos. Ya no aguanta más. Ni vos ni ningún mafioso van a impedir que encaremos esos cambios ”, le replicó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

En el mismo tono, Moyano cuestionó las propuestas de Milei y reveló que el precandidato de La Libertad Avanza participó en una de las movilizaciones realizadas por el gremialista contra Macri. “Milei estuvo en un acto mío, cuando hice la movilización en la 9 de julio. Estuvo abajo y no lo dejaron subir. Con los ataques que recibía de Macri, hice una movilización donde había 500 o 600 mil personas. Él quería estar ahí y dar el apoyo”.

El tenso cruce entre Patricia Bullrich y Hugo Moyano en Hora Clave (2001)

Por otro lado, el expresidente de Independiente habló sobre la próxima reunión entre sindicales y empresarios que se llevará a cabo el jueves en la sede de la Uocra. “Se realizaron una serie de reuniones, pero era para tratar de contribuir y que el país salga adelante. Es algo importante que el movimiento obrero contribuya y ayude para salir de la situación en la que vivimos. Tanto se habla de la grieta estamos tratando de irla superando”, explicó.

Después consideró que desconoce si Cristina Kirchner podría lanzar su candidatura en el Frente de Todos de cara a las PASO, pero indicó que la vicepresidenta no tiene la “firmeza” que solía caracterizarla y que quizás busca tomar distancia del escenario político. “Hay que ver lo que ella piensa y entender que después de una responsabilidad tan grande como tuvo durante tantos años, también tenemos los momentos de decir ‘paren un poco’. A lo mejor ella ha decidido no participar porque no está totalmente como estaba al principio, con esa firmeza. El agotamiento nos llega a todos”, reflexionó.

Por último, se refirió al abrupto renunciamiento de Fabián Doman a la presidencia de Independiente a menos de un año de haber asumido. “ Se creyeron que eran los salvadores de la patria y terminaron yéndose. Cuando entré a Independiente debíamos 70 millones de dólares. Salimos de esa situación y nunca dijimos nada. Teníamos un equipo armadito para salir adelante. Desde afuera es fácil opinar, pero ponerla en práctica es otra cosa. Fue un tema político, el macrismo está en Independiente”, sentenció.

LA NACION