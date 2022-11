Hugo “Perico” Pérez rechazó las disculpas de Gabriela Cerruti: “Sos muy pobre”

escuchar

El exfutbolista Hugo “Perico” Pérez publicó este viernes un video en rechazo al pedido de disculpas expresado más temprano por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, luego de haber descalificado el monumento que los familiares de los fallecidos por Covid levantaron con piedras en Plaza de Mayo. “Sos muy pobre”, le dijo con lágrimas en los ojos el deportista, cuya madre murió como consecuencia de la enfermedad.

“Cerruti, no sabés lo que me cuesta hablarte. Es más, creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que supieras de ella, pero yo te voy a contar igual”, comienza la grabación publicada por “Perico” Pérez y continúa: “Mi vieja se llamaba Teresa. Mi mamá, a la que amo y voy a amar toda mi vida. La que se me fue con Covid por segunda vez y sin ningún tipo de síntomas se fue, porque se fue entregando por no ver a sus tres hijos y a su nietos”.

Este video debería ser transmitido en Cadena Nacional desde hoy hasta elecciones. La voz de Hugo Perico Perez somos todos los Argentinos. Señores, nunca mas una Cerruti. Nunca mas el Kirchnerismo en el poder. Vean.👇👊🙌pic.twitter.com/t2kFmpHK11 — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) November 11, 2022

En el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, el exfutbolista agrega con relación a su madre: “La amé toda la vida. Me enseñó los códigos de la vida junto a mi padre, que se me fue temprano también. Hoy soy huérfano de dos padres excelentes, a los que voy a amar toda mi vida y que me enseñaron códigos. Y después de escuharte a vos, Cerruti... decirte que lo único que me daba con la derecha mi mamá era el mate”.

De esta forma, aludió a las declaraciones realizadas por la funcionaria ayer en una grabación que subió a Instagram y luego borró. En el material, se la veía en el balcón de la Casa Rosada, en medio de una recorrida por la sede del Poder Ejecutivo, junto a la ministra de Igualdad española, Irene Montero, y su par nacional, Ayelén Mezzina. Desde allí señaló el monumento en recuerdo de los fallecidos durante la pandemia y dijo: “La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por Covid”.

Finalmente, “Perico” Pérez manifestó: “Quiero decirte que sos muy poca cosa para hablar de los que no están para poderte contestar y que nacer sin nada en el corazón... Sos muy pobre Cerruti, muy pobre”.

El video de Gabriela Cerruti que generó malestar en la oposición

El pedido de disculpas de Cerruti

El exfutbolista publicó el video poco después de que la portavoz presidencial se disculpara públicamente a través de las redes sociales, donde numerosos referentes de la oposición condenaron en duros términos sus dichos.

“Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del Covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo”, escribió Cerruti.

Y explicó: “Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente”.

Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 11, 2022

La mención de Cerruti acerca del “uso político del dolor” volvió a generar repudio entre los referentes opositores, algunos de los cuales la cruzaron en Twitter y llegaron a pedir su renuncia.

“Uso político del dolor fue acusar a gendarmería por el ahogamiento de Santiago Maldonado. Si tuvieras dignidad presentarías la renuncia”, sostuvo el diputado nacional Ricardo López Murphy.

Por otra parte, Waldo Wolf apuntó: “Las disculpas ‘más diagnóstico’ de la historia. No se si algún asesor o amigo te reviso este tweet. La que hizo y sigue haciendo uso político en este caso sos vos”.

Uso político del dolor fue acusar a gendarmería por el ahogamiento de Santiago Maldonado.



Si tuvieras dignidad presentarías la renuncia, @gabicerru. https://t.co/OPUsn43NlP — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) November 11, 2022

LA NACION