Impiden el ingreso a la Argentina de Thiago Ávila, un integrante de la flotilla de Greta Thunberg

El integrante de la Global Sumud Flotilla Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, quiso entrar a la Argentina con su familia pero las autoridades le impidieron el ingreso, según pudo confirmar LA NACION. Ávila, que formó parte de la travesía contra las acciones de Israel en Gaza −transportaban provisiones, denunciaban un “bloqueo marítimo” y tenían como cara más conocida a Greta Thunberg− venía desde Uruguay pero quedó retenido en los controles de Aeroparque.

Según le dijeron fuentes oficiales a LA NACION, cuando Ávila llegó a la terminal aérea en territorio porteño “saltó una alerta”, hubo una intervención de Migraciones y la revisión “derivó en la no admisión” de Ávila.

En tanto, organizaciones de izquierda que esperaban al integrante de la flotilla en la Argentina denunciaron al gobierno de Javier Milei por “persecución y hostigamiento”. Se sumó parte del kirchnerismo, con el diputado nacional Juan Grabois a la cabeza.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el brasileño llegó a la ciudad de Buenos Aires desde Uruguay junto a su pareja y la hija de ambos, y tenía en agenda realizar en la Argentina distintas actividades políticas, para después partir mañana rumbo a Barcelona, España. Desde ahí saldrá una nueva misión de la flotilla el próximo 12 de abril rumbo a Gaza.

Thiago Avila es oriundo de Brasil y venía desde Uruguay Instagram

“Venía a hacer la presentación de la sección argentina de la Global Sumud Flotilla. Hoy íbamos a realizar una conferencia de prensa. Mañana se iba a reunir con diputados, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño”, contó a LA NACION el referente de izquierda local Luca Bonfante, uno de los que se quejó en redes por la no admisión de Ávila, quien también iba a dar una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Otras fuentes de la izquierda dijeron a este medio que había una delegación a la espera del arribo de Ávila en Aeroparque y que ahí mismo se enteraron que no había sido admitido.

Por su parte, Grabois marcó: “[Ávila] vino a difundir sus ideas a la Argentina, que se supone es un país del mundo libre, ¿no? Sin embargo, el gobierno cipayo no acepta disidentes que tocan los intereses de sus amigos criminales de guerra como [Benjamin] Netanyahu y [Donald] Trump. Exigimos la inmediata libertad de Thiago".

En este momento, Thiago Avila (@thiagoavilabr), activista humanitario, está retenido ilegalmente en Aeroparque por orden de Milei. Las autoridades aeroportuarias lo separaron de su bebé y de su esposa. Junto a Greta Thunberg (@gretathunberg), Thiago coordina Global Sumud… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 31, 2026

Se plegó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que posteó una foto junto a la familia de Ávila en el aeropuerto. Aseguró que los acompañaron y denunció una “decisión arbitraria del Gobierno, sin precedentes”, que “ataca directamente a las misiones humanitarias y de asistencia a los pueblos”.

Frente a la prohibición de ingreso al país de Thiago Avila por parte del gobierno de @JMilei, acompañamos a su familia y mantuvimos un encuentro con autoridades para garantizar sus derechos e integridad. Esta decisión arbitraria del gobierno, sin precedentes, ataca directamente… pic.twitter.com/EPjfmiXevm — Daniel "Tano" Catalano (@DanielCatalano_) March 31, 2026

La Global Sumud Flotilla, conformada por 50 embarcaciones en su momento, a fines de 2025, estuvo encabezada por ONGs de 46 países que decían tener una intención de carácter humanitario para transportar alimentos y medicamentos dirigidos a la población civil en Gaza. Desde sus comienzos generó polémica, más que nada en Europa.

En ese entonces, el gobierno de Israel la interceptó y hubo detenciones de personas que estaban abordo, entre ellos Thunberg.

Folha de S. Paulo detalló que Ávila, nacido en Brasilia en 1986, era el único brasileño en esa misión. Ese mismo medio refirió que es licenciado en Comunicación, que se ocupa de temas climáticos, que fue cofundador en su país del movimiento Bem Viver y que allá lo detuvieron dos veces en 2021 por intentar impedir desalojos de familias durante la pandemia de Covid-19. O Globo da cuenta de que fue candidato a diputado federal por el partido PSOL en 2022.

Según Folha, Ávila habría participado en Líbano del funeral de Hassan Nasrallah, exlíder de la organización terrorista Hezbollah asesinado por Israel. Tal como contó LA NACION, Nasrallah había sido mencionado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en un informe por la causa AMIA, investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y, por pedido de este organismo antilavado, su nombre fue incorporado en 2019 en el registro de los terroristas internacionales más buscados.

También este mes, Ávila fue retenido en el aeropuerto internacional de Panamá. El ciudadano brasileño había arribado desde Cuba, adonde había llegado en el Convoy Nuestra América, que partió desde México dirigido a la isla con ayuda humanitaria y paneles solares.