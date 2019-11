Se trata de la firma Financial Net, que recibió una sanción superior a los 400 millones de pesos Fuente: Archivo - Crédito: Eitan Abramovich/AFP

15 de noviembre de 2019

Cuando restan apenas tres semanas para el cambio de gobierno y Lázaro Báez transmite desde el penal de Ezeiza su esperanza frente al " tiempo nuevo" que se avecina, la financiera que intervenía para cerrar el círculo y repatriar el dinero negro que enviaba secretamente a Suiza fue sancionada con una multa de 417 millones de pesos por ocultar las operaciones que realizaba para las firmas vinculadas con el empresario preso.

La sanción, que se encuentra disponible en la página de internet de la Unidad de Información Financiera (UIF), es una de las más altas en cuanto al monto, ya que duplica el total de las operaciones cuestionadas, por encima de los 200 millones de pesos.

La sociedad de bolsa sancionada es Financial Net, que tenía entre sus autoridades a Miguel Arndt, Caros Mocorrea, Eduardo Maza y Pablo Di Crosta. La firma actualmente lleva el nombre de Reconquista Valores y se definen como el "enlace entre agentes que necesitan financiarse y quienes buscan alternativas de inversión".

Financial Net apareció una década atrás en la mira de las investigaciones que llevaba adelante el fiscal José María Campagnoli, la punta del ovillo donde la Justicia comenzó a tirar, entre turbulencias políticas, hasta reconstruir la trama del lavado de dinero de la corrupción de la obra pública.

La maniobra era la siguiente: el dinero negro que el Grupo Báez lograba fugar a Suiza luego regresaba en forma de títulos públicos de la deuda, transferidos a la firma Helvetic Services Group. Desde diciembre de 2012 a abril de 2013, un total de U$S 32.800.000 en títulos pasaron de Helvetic al agente de bolsa Financial Net y, más tarde, fueron vendidos en el mercado de valores de Rosario. El producto de esa liquidación fue entregado por Financial Net de nuevo a Helvetic Service Group a través de un puñado de cheques endosados a favor de Austral Construcciones S.A., que los depositó en su cuenta del Banco Nación. De la constructora, a Suiza y de regreso a la Argentina; así se cerraba el círculo del dinero.

Mientras recibía la plata suiza, Financial Net omitió informarlo. "La instrucción concluyó que ha quedado acreditado que la entidad tuvo conocimiento de la existencia de claros e inequívocos indicios que asignaron un carácter sospechoso a la operatoria efectuada por Helvetic Services Group en Financial Net, y por ende, debió haberla reportado como sospechosa", concluye la sanción de la UIF, que lleva la firma de su titular, Mariano Federici. Y remarca que "en virtud de lo expuesto, la Instrucción concluyó que la falta de reporte de hechos u operaciones sospechosas de lavado de activos" por un total de $208.840.276,65 determina la sanción contra la sociedad de bolsa. Por lo tanto, ahora tendrá que pagar el doble.

Las entidades financieras están obligadas en la Argentina a informar a la UIF la existencia de operaciones sospechosas (ROS), para nutrir de herramientas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A pesar del carácter de los movimientos y que los nombres de los protagonistas comenzaban a aparecer en los medios de comunicación como sospechosos de maniobras de corrupción, Financial Net no emitió a la UIF las alertas correspondientes sobre las operaciones.

Por lo general, el monto de la sanción equivale al dinero que involucró la maniobra. La UIF consideró que el agravante de la estructura internacional de la operación ameritaba, en este caso, duplicar la multa. La índole sospechosa era difícil de soslayar. De hecho, en aquel entonces, Financial Net había sido notificada por la fiscalía de Campagnoli de la apertura de la investigación. El informe de la sanción lo puntualiza: "Recibió un requerimiento de información del fiscal Ignacio Rodríguez Varela por solicitud de José María Campagnoli, referido, específicamente, a las operaciones cursadas por Helvetic Service Group ante esa sociedad de bolsa. Con este requerimiento, Financial Net adquirió un inequívoco conocimiento de que las operaciones cursadas". Pero la financiera siguió adelante. Había millones de motivos.