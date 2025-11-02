Iliana Calabró contó cómo se prepara para ser abuela y dio detalles de la relación de sus hijos con Fabián Rossi: “Es un sueño hecho realidad”

Iliana Calabró pasó por la mesa de Mirtha Legrand y compartió el gran momento personal que atraviesa: se convertirá por primera vez en abuela. “Es un sueño hecho realidad”, confió la actriz, y aseguró que este verano no va a hacer temporada porque viajará a Brasil, donde viven Nicolás -su primogénito- y su novia Bárbara, para la llegada de su tan ansiado nieto. Además, dio detalles del vínculo que hoy tienen sus hijos Fabián Rossi, su ex, quien se encuentra preso en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz.

Mirtha felicitó a Iliana por la llegada de su primer nieto StoryLab

Apenas comenzó el envío, Mirtha felicitó a Calabró por la noticia. “Qué abuelita nuevita, qué joven”, resaltó la Chiqui”. “Estamos muy felices. Toda la familia”, destacó la actriz y reveló que si bien su mamá, la Coca, asumió de inmediato su rol de bisabuela, aún le cuesta entender que su hija vaya a ser abuela.

Iliana contó que Nicolás y su mujer viven en Brasil, que tienen fecha para enero y que por ese motivo este año no hará teatro durante el verano. “Me tomo una temporada después de tantísimos años de trabajo ininterrumpido”, explicó. “No me puedo perder estar acompañándolos. Y aparte están los dos solitos, entonces me voy a hacer el viajecito para estar y recibir al primer nieto. Son esas cosas que no me puedo perder. Me las tengo que regalar”, agregó. Además, confió que cuenta con el apoyo de Luis, su pareja, quien la apoyó al momento de tomar la decisión. “Él es un amor, es un sol y muy compañero”.

Antes de pasar a otro tema, Calabró resaltó su gran presente. “Es un sueño hecho realidad lo que está pasando. Uno sueña con esta proyección de la familia, con la continuidad y con mucho amor”, manifestó. “Qué abuela tan bonita y joven vas a ser”, acotó la conductora.

Los trabajos de Fabián Rossi y el vínculo con sus hijos

En otro momento de la noche, Mirtha quiso saber si Calabró sabía algo en relación a las ocupaciones y los trabajos de su ex, Fabián Rossi, quien cumple la pena de cuatro años y seis meses de prisión luego de ser condenado por lavado de dinero en la causa de “la ruta del dinero K”.

“¿Sabías de los entretelones de la ocupación de tu exmarido?”, disparó Legrand sin mucho preámbulo. “Yo creo que todos me conocen”, aclaró Calabró, explicó que nunca viajó a Panamá y que la mayoría de los gastos de la familia fueron austeros y corrieron por su cuenta o la de su marido. “Vivo en la misma casa que me regaló mi papá, en el que vivimos y en donde vivo al día de hoy. No hubo enriquecimiento”, aclaró.

“¿Dónde está Rossi?”, quiso saber Mirtha. “Está preso”, respondió la actriz. “¿Y tus chicos sufren con eso?”, continuó la conductora en relación a los dos hijos de la expareja. “Obvio. Sí. Creo que sí. Igual somos de hablar poco del tema. Sí preguntarles cómo se sienten. No lo van a ver pero sí hablan. Tienen un tiempo para comunicarse así que sí están en contacto con él”, sumó.

Mirtha con sus invitados de la noche: Diego Santilli, Debora Plager, Iliana Calabró y Luciana Geuna StoryLab

“Obviamente está cumpliendo su condena. Él trabajaba para otra gente que me parece que no están todos presos y lo bueno sería que fuera parejo para todos, ¿no?”, analizó, y repitió ante la insistencia de Mirtha que jamás sospechó nada. “No, porque no llevamos una vida extraña. Siempre tuvimos el mismo nivel de vida. No es que empezaron viajes, lujos o renovaciones raras. Yo siempre seguí trabajando, y nos turnábamos también en función de mantener la familia”, recordó.

Quién es Nicolás Rossi, el hijo mayor de Iliana Calabró

Nicolás, de 34 años, es el mayor de los dos hijos que Iliana tuvo con Fabián Rossi, con quien estuvo casada desde 1990 hasta poco después del estallido del caso de la Ruta del Dinero K, en 2012. Desde hace varios años, el joven decidió radicarse en Brasil, donde construyó su vida junto a Bárbara, su esposa.

Su mudanza se produjo en 2020, en plena pandemia, impulsada por motivos laborales y personales. Rossi se desempeña en el rubro del turismo y vio en el país vecino una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Antes de establecerse allí, la pareja vivió en Italia, pero ante las dificultades económicas y la falta de estabilidad laboral decidieron instalarse definitivamente en Brasil.