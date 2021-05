Impuesto a la riqueza: el mensaje de Alberto Fernández a los empresarios

Previo a anunciar el relanzamiento del programa de la Tarjeta Alimentar, el presidente Alberto Fernández agradeció en su discurso a aquellos que pagaron el cuestionado impuesto a la riqueza y lamentó “el egoísmo” de los que decidieron no hacerlo.

“Les quiero agradecer a los que pagaron”, dijo el Presidente y detalló que representan un 80% de los que estaban afectados al pago. “En un momento de emergencia ellos fueron solidarios y los argentinos debemos ser solidarios con esos que acumularon riqueza trabajando, produciendo, heredando o por lo que sea, pero cuando le pedimos un esfuerzo lo hicieron”, agregó.

De este modo, el primer mandatario pidió a los argentinos estar agradecidos con los que cumplieron con el pago del impuesto y tildó de “egoístas” a los que no lo hicieron. “A los que pagaron debemos darles las gracias y lamentar el egoísmo de otros que dicen ´en esta situación no me toque un centavo´”, señaló.

Desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, acompañado del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con quien tuvo gestos de respaldos, Fernández anunció la extensión del programa de la Tarjeta Alimentar para las madres y padres con hijos de hasta 14 años. “Vamos a pasar a atender a cuatro millones de niños y niñas, lo que implica una inversión de 250 millones de pesos durante 2021″.

LA NACION