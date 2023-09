escuchar

Tras el debate por las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, que se llevó a cabo este jueves en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, anticipó la posibilidad de mandar al Congreso un proyecto que defina un piso de Ganancias para las grandes empresas.

“Hoy la recaudación de impuestos a la ganancias es el 40% del trabajador en relación de dependencia, 40% las empresas y el 20% bienes, inmuebles, yates, etc. No es lógico que un trabajador pague un porcentaje alto de ganancias y las empresas no ”, dijo Castagneto y justificó su pedido en declaraciones a Radio Con Vos.

“Lo que se está haciendo a nivel mundial, y Argentina está quedándose atrás, es poner una renta presunta. Cuando se llega a fin de año, por que son anuales, se paga la diferencia o queda el saldo al 15, 20, 5%. Aquellos que pagaron el anticipo extraordinario de ganancias también quedarían comprendidos por esta renta”, explicó a continuación.

Luego, Castagneto se pronunció sobre la devolución del IVA que anunció el pasado miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa: “La medida incluye todos los alimentos de la canasta básica, más bebidas, frutas, carnes, verduras y productos de higiene personal. Son todos los comercios que tienen nomenclador de venta de la canasta básica”.

“Pedimos a la sociedad que compren productos de la canasta básica. Puede haber productos inscriptos como venta de productos alimenticios. Lo que queremos incentivar es que compren con tarjeta de débito estos productos de la canasta básica. Son más de 20 millones de personas los beneficiarios y es por CUIL”, acotó.

Otro anticipo hecho por Castagneto durante la entrevista radial estuvo vinculado con autónomos y monotributistas: “Los autónomos son 950.000 y se está estudiando también a ver qué medidas vamos a tomar con respecto a ellos. Economía nos recomendó que trabajemos para ellos pero estamos analizando cuáles son las más correctas”.

Finalmente, el titular de la AFIP apuntó contra la oposición por no querer votar el proyecto de quita de Ganancias a trabajadores: “Ya me quedó claro que no van a votar este proyecto. Tienen una mirada de un proyecto ausente”. Y habló de cara a las elecciones de octubre: “Estamos muy competitivos. Tenemos propuestas y la oposición no”.

En línea con lo expuesto en materia de Ganancias por Castagneto, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, deslizó durante el debate en Diputados la posibilidad de aplicar el impuesto a las ganancias al Poder Judicial, así como también que se grave con bienes personales los inmuebles rurales de argentinos en el exterior. También mencionó como posibilidad la aplicación de un impuesto mínimo a las sociedades.

LA NACION