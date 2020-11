El diputado nacional por el Frente de Izquierda no votará a favor del impuesto Crédito: Manuel Cortina

Luego de que el Frente de Todos pida una sesión especial para el martes próximo con el propósito de debatir el proyecto que propone gravar las riquezas superiores a los $200 millones, el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y su espacio decidieron no acompañar la iniciativa oficial.

Aunque en un principio el bloque liderado por Máximo Kirchner contaba con el apoyo de la oposición, con excepción de Juntos por el Cambio, según pudo saber LA NACION, tanto Del Caño como Romina Del Plá, representantes del FIT Unidad en el Congreso, se abstendrán a la votación de la próxima semana en el recinto.

Este viernes, ambos expresaron su descontento con el proyecto que prevé el cobro de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos.

Para Del Caño, "un impuesto a las grandes fortunas no puede ser utilizado para cubrir el ajuste del Fondo Monetario Internacional". Sin embargo, se diferenció de Juntos por el Cambio y planteó que su proyecto "es parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, ningún pacto con el FMI, la nacionalización del sistema bancario para poner en resguardo los ahorros y tener crédito barato para la construcción de viviendas, el monopolio del comercio exterior para cuidar las divisas y evitar las maniobras fraudulentas de los importadores y exportadores".

Además, a través de un comunicado, les pidió a la dirigencia sindical de la CGT y de la CTA que "rompan su seguidismo al Gobierno" y "pongan a la cabeza un plan de lucha para enfrentar el ajuste en curso".

Del Plá, por su parte, señaló que el proyecto oficialista "viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del FMI: robo de la movilidad jubilatoria mediante otro decreto en diciembre y una fórmula divorciada de la inflación que recrudece, se anula el IFE, se suben las tasas de interés y se le ofrece al FMI un presupuesto de ajuste".

Los representantes del FIT Unidad en el Congreso se abstendrán a la votación de la próxima semana en el recinto Crédito: Prensa FIT

Ambos diputados argumentaron que su idea, la cual defenderán el próximo martes en el Congreso, es "diametralmente opuesta" a la que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

"El proyecto del oficialismo pretende recaudar apenas la mitad de lo que este año pagó el Gobierno en concepto de intereses y capital de la deuda externa fraudulenta y la tercera parte de lo que se va en intereses de las Leliqs", sostuvo Del Plá.

Tendencia en redes

Tras la decisión, el Frente de Izquierda y Nicolás Del Caño fueron tendencia durante la tarde del viernes en Twitter, donde recibieron duras críticas por su postura.

Los usuarios de la red social no tardaron en hacerse eco de la noticia y les recriminaron a los diputados que con sus abstenciones "le harán el juego a la derecha".

"Si no es su proyecto, no votan"; "No defienden nada"; "Están flasheando conspiración con el Fondo", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a los legisladores por el descontento de su accionar.

