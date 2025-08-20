Iñaki Gutiérrez dijo que aunque le maneja el TikTok a Milei no cobra un sueldo del Estado

Iñaki Gutiérrez, influencer libertario de 24 años cercano a Javier Milei y de acceso asiduo a la Casa Rosada, aseguró este miércoles que aunque le maneja el TikTok al Presidente no cobra un sueldo del Estado.

Según sostuvo, ese trabajo le lleva poco tiempo y, mientras, se dedica a estudiar dos carreras y lo mantienen los padres.

“Soy influencer, no tengo ningún cargo en el gobierno nacional, ni tampoco en Diputados, en ninguna estructura. Sí le manejo el TikTok al presidente Milei, algo que hago desde que era un ciudadano, luego diputado y después presidente”, dijo Gutiérrez en FM Delta.

Además, aseguró que en una situación idéntica está su novia, Eugenia Rolón, también de ingresos reiterados a Balcarce 50.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón Instagram Iñaki Gutiérrez

“Ninguno de los dos está en el gobierno nacional, ni en el de la Provincia, ni en Diputados, ni en el Senado”, afirmó y siguió: “Yo tengo 24 años, estudio Derecho y Economía. Y, valga la aclaración: el trabajo que desempeño manejando el TikTok al Presidente no me lleva más de cinco minutos por semana, no es que me prohíbe de hacer otras cosas en el ámbito privado”.

Entonces, fue ahí que contó: “Yo hoy por hoy vivo con mis padres, como la inmensísima mayoría de los pibes de mi edad. Y el arreglo en mi casa fue que, mientras estudiara, podía vivir y comer acá. Cuando en algún lado me dicen ‘tenés 24 y vivís con tus papás’. Y... yo te invito a que camines dos cuadras de la Argentina, el 80% te va a responder lo mismo. No por este gobierno ni por el anterior, porque alquilar una casa o comprar una casa es imposible en términos de querer ahorrar“.

Iñaki Gutiérrez en el Congreso Pilar Camacho

Gutiérrez detalló que participa de los actos de campaña pero no de las actividades oficiales, como por ejemplo, las reuniones bilaterales con otros mandatarios. “Donde esté el Presidente voy a estar para cubrirlo en términos de campaña y con eso soy feliz”, dijo Gutiérrez y aseguró que, como tiene una “relación tan personal” con Milei, se toma “la licencia” de no involucrarse en la interna entre los laderos de Santiago Caputo, conocidos como Las Fuerzas del Cielo, y los de los primos Menem, más cercanos a la secretaria general, Karina Milei.

“La Pepona”

En eso, habló sobre el sobrenombre “La Pepona”, como suelen llamarlo sobre todo los opositores a la gestión de Milei.

“Supongo que tiene que ver con que algunos consideran que, en vez de discutir los argumentos que yo planteo en diversas cuestiones, eligen desarticularme desde cómo me veo”, aventuró.

“Me llama la atención una cosa: quienes me tratan de desarticular con cómo me veo son los que dicen que hay que respetar a todos por cómo piensan, cómo se ven, cómo son. Además, para el kirchnerismo, la izquierda o ciertas partes del radicalismo hay mucho para criticar de este gobierno y a mí generalmente es imposible que me encuentren desarticulando a alguien por su físico o por características que tengan que ver con la persona en cuanto a su aspecto. Me llama la atención del partido político que se presenta como ‘el amor’ y que representa a cada persona cómo es, que se me desarticule por parecer lo que dijiste recién [una pepona]”, añadió.

“Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

Siempre defensor de la gestión nacional, Gutiérrez destacó la baja de inflación y marcó: “Creo que el consumo necesariamente se va a recuperar cuando la inflación termine de desaparecer, pero también hay muchísimos rubros que tiene la Argentina, en los cuales hay precios estrafalarios, por más que no haya inflación. El rubro textil en la Argentina realmente se vuelve imposible de acompañar. Las prendas están seis, siete veces más caras que en el exterior. Capaz decir algo que no es lo más agradable de decir: hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización. Lo dijimos nosotros desde el primer día de campaña, que la Argentina si pretende producir todo y hacer de todo va a desencadenar un proceso como desde 2003 a 2023, que los rubros a los que les iba bien financiaban a los que les iba mal".

Por lo tanto, Gutiérrez consideró que los sectores a los que no les va bien con este plan económico se van a tener que “reconvertir”.