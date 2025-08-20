El Gobierno anunció que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad antes de la sesión en Diputados

Antes de que la Cámara de Diputados intente sesionar —si logra reunir el quorum— para tratar la anulación de una serie de vetos del presidente Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad.

La emergencia en ese sector es una de las leyes que Milei vetó, pero que reuniría el consenso suficiente entre las bancadas opositoras para avanzar en la Cámara baja este miércoles con el apoyo de dos tercios de los legisladores, como un primer paso para revertir la decisión. Necesitaría también los dos tercios en contra del Senado para que quede dada de baja la movida del Presidente.

En un gesto para que los diputados aliados no se rebelen contra la medida oficial, ahora desde la Casa Rosada prometen un “financiamiento más justo y acorde a la realidad” para el área. Sin embargo, el portavoz no especificó qué paso faltaría para terminar de ultimar la decisión.

Media hora antes de la citación en Diputados, prevista para las 12, el vocero presidencial anunció: “El gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

Según dijo Adorni, la intención de la gestión de Milei es “priorizar la atención” de las personas que están dentro de este grupo y “fortalecer” las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo.

El reclamo por el refuerzo de los fondos para el área generó un amplio respaldo social en los últimos días y también motivó protestas de personas con discapacidad y sus familias, que pidieron que el Gobierno las escuchara.

“Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años", detalló Adorni.

Además, y para cerrar, marcó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos".

Con la premisa de que el Gobierno hace caer el peso del ajuste sobre los más vulnerables, Diputados pensaba concretar hoy el primer embate contra el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que ya había sido aprobada.

En el mismo sentido tenía que expresarse el Senado para que el rechazo quedara firme.

En medio de las negociaciones, y ante un panorama difícil que tenía la gestión de Milei para convencer a sus socios de que no los hicieran pasar por otra sesión fatídica, llegó el comunicado del vocero. En minutos se verá cómo impacta en el recinto.

Además, la oposición también incluyó en el temario la negativa al veto del Presidente contra los aumentos jubilatorios y contra el financiamiento para la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales. En este último punto, el Senado ya rechazó el veto con dos tercios, por lo que si Diputados avanza en el mismo sentido, quedará sin efecto la decisión presidencial de no otorgar los fondos a esas localidades bonaerenses afectadas por las inundaciones.

Se sumaron a la sesión los proyectos que impulsan los gobernadores -que vienen aprobados desde la Cámara alta- para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y establecer un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles.