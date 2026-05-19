El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda

El diputado bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, Francisco Adorni, rectificó su declaración jurada en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan impulsó una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Según los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA), una herencia de $21 millones y cambios en su nivel de endeudamiento acaparan las principales correcciones.

La rectificación de Francisco Adorni fue presentada el jueves pasado, tal como se desprende de la documentación en manos de la OA. Un día antes LA NACION había dado cuenta de una serie de medidas que Marijuan había solicitado para investigar su patrimonio. Entre ellas, requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito. Esa deuda es uno de los pilares de la acusación en su contra.

La nueva versión de la declaración jurada de Francisco Adorni correspondiente a 2025 se observa en el sistema como “Rectificativa 1 (B)”. Sus números no reflejan un desendeudamiento, sino lo contrario. Antes de la rectificación, había especificado que comenzó el año con una deuda hipotecaria de $130 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que la misma bajó a $57 millones al finalizar el año. Es decir, eso daba cuenta de un presunto desendeudamiento. Ahora, cambió.

Francisco y Manuel Adorni

El documento presentado el 14 de mayo muestra que al inicio del 2025 la deuda hipotecaria con el Banco de la Provincia de Buenos Aires era de $45 millones y no de $130 millones. En paralelo, esa misma deuda al final del año se mantuvo en $57 millones. Por lo tanto, medido en pesos, incrementó su endeudamiento.

“El crédito UVA crece porque el valor de la UVA crece por la inflación y eso hace subir el valor de la deuda en pesos”, refirieron desde el entorno de Francisco Adorni, tras la consulta de LA NACION.

Precisamente, esa deuda es uno de los ejes de la denuncia que formuló la diputada Marcela Pagano, a la que dio curso el fiscal. Entre otros puntos, cuestionaba cómo podía haber bajado de $130 millones a $57 millones su deuda, lo cual significaba una cancelación de $73 millones. Con los nuevos papeles, Francisco Adorni declaró que su nivel de deuda aumentó $12 millones.

El abogado de Adorni, Marcelo Peña, consideró: “La denuncia está armada como una hipótesis exploratoria para abrir una investigación no como una imputación con sustento probatorio sólido”.

Otro punto relevante en la nueva versión de la declaración jurada del hermano del Jefe de Gabinete es la aparición de una herencia. Allí no hay más datos que el importe: $21 millones. Y su incorporación durante 2025. No se precisa de quién es la herencia.

Un dato llamativo es que Francisco Adorni debió corregir más de una vez su declaración jurada de 2024. El portal de la Oficina Anticorrupción contiene un documento al que identifica como “Rectificativa 1” y, el más nuevo, llamado “Rectificativa 1 (I)”.

En paralelo a eso, Francisco Adorni cambió su auto en 2025. Se deshizo de una “Chery Tiggo” e incorporó el 50% de la titularidad de una Jeep Renegade por un importe de $10.750.000.

“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen del fiscal.

Marijuan le solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.

También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.

A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.

Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).