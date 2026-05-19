En qué canal pasan hoy Rosario Central vs. Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores 2026

Rosario Central recibe este martes desde las 21.30 (horario argentino) a Universidad Central de Venezuela en el estadio Gigante de Arroyito y con arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza. En el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026 el Canalla intentará sellar su clasificación a octavos de final.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en la cuarta jornada y ganó el Canalla 3 a 0 con goles de Ignacio Ovando, Ángel Di María y Enzo Copetti.

La previa de Rosario Central vs. UCV

El Canalla, que el sábado perdió con River Plate 1 a 0 en el estadio Monumental y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Apertura 2026, lidera la tabla de posiciones invicto con 10 puntos gracias a tres victorias y un empate y necesita no perder para asegurarse su lugar en la próxima etapa. No obstante, si gana quedará muy cerca del primer lugar porque su escolta es Independiente del Valle de Ecuador con siete tantos -recibe este martes, pero a las 23 (hora argentina), a Libertad de Paraguay-.

El equipo venezolano, por su parte, marcha tercero con seis unidades producto de dos triunfos y dos caídas y necesita ganar para llegar a la última jornada con opciones de avanzar a los octavos de final sin depender de otros resultados. Lo positivo para el elenco de Daniel Sasso es que en caso de no ingresar a los cruces de eliminación directa y termine tercero, es muy probable que decante en los playoffs de la Copa Sudamericana. En su plantel tiene dos argentinos: el arquero Lautaro Morales y el volante Francisco Solé.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremias Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Jeremias Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Pol Fernández, Ángel Di María; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Alfonso Simarra, Williams Velásquez, Daniel Carrillo; Alexander Gonzalez, Francisco Solé, Juan Cuesta; Alexander Granko, Jovanny Bolívar y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso.

En la previa al partido que arbitrará el brasileño Flávio Rodrigues de Souza, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.17 contra 18.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 7.40.