Incidentes en el Congreso: la ausencia de vallas, el video de Cristina Kirchner y el historial violento de las agrupaciones

Hasta los dirigentes de la izquierda se sorprendieron. Desde temprano, la movilización de las organizaciones que se reunieron en la Plaza del Congreso para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se había desarrollado en un clima pacífico. Sin embargo, a minutos de comenzada la sesión en Diputados, un grupo reducido de manifestantes decidió avanzar contra el histórico edificio: el incendio de neumáticos y un contenedor de basura dio paso a un ataque con piedras, bombas de pinturas y molotovs.

La protesta comenzó sin presencia policial. A eso se debió, entre otras cosas, la demora en la intervención de los uniformados: solo media hora después de iniciados los disturbios, una formación de infantería y otra motorizada de la Policía de la Ciudad arribó a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, epicentro de los desmanes. ¿El saldo? Un detenido por atentado contra la autoridad agravado y, al menos, cinco heridos.

Incidentes en los alrededores del Congreso en contra del acuerdo del FMI Fabián Marelli

En el gobierno de la Ciudad salieron a atajarse: advirtieron que la falta de un vallado en la zona para proteger al Congreso fue, en realidad, decisión del la administración nacional.

Además señalaron que, una vez identificados a los grupos violentos, se dialogó con los referentes de las principales organizaciones de la izquierda que se encontraban en el lugar –la mayoría de ellas nucleadas en el Frente de Izquierda-Unidad– y se les indicó que se desplazaran a un costado, porque había niños y bebés en la marcha.

“Cuando comenzaron a arrojar piedras y prender los neumáticos con fuego se decidió esperar, ya que un avance de la policía habría provocado incidentes aún mayores. Al momento en el que se pudo individualizar a los agresores se avanzó para restablecer el orden de manera gradual”, indicaron las autoridades porteñas.

Incidentes en los alrededores del Congreso en contra del acuerdo del FMI Fabián Marelli

Quien no tardó en dar su opinión al respecto de lo sucedido fue Sergio Berni. El ministro de Seguridad bonaerense señaló en declaraciones radiales que “no entiende” a qué se debió la falta de vallado alrededor del Congreso.

“Si me llama el gobierno nacional para decirme que no van a poner vallas, le digo: ‘el operativo no se hace, así que vean ustedes si van a hacer o no la sesión’”, sostuvo.

Lo cierto es que la decisión del Gobierno fue consecuente con lo expresado hace cuatro años por una de las damnificadas de la jornada: Cristina Kirchner. En 2017, la actual vicepresidenta escribió en su cuenta de Twitter: “Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías. #ConLosJubiladosNO”. Se refería a los incidentes ocurridos afuera del Congreso durante el debate parlamentario de la reforma previsional propuesta por Cambiemos.

Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías. #ConLosJubiladosNO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 14, 2017

Las piedras impactaron contra los ventanales del primer piso del Senado, rompiendo varios de los vidrios del despacho de la exmandataria, quien se encontraba en el lugar al momento de ocurrido el ataque. La acompañaban el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Sagasti y su hijo Máximo. Esta mañana, publicó un video en las redes sociales en el que da cuenta de los destrozos que sufrió el lugar como consecuencia de la agresión.

“Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente...”, deslizó la exmandataria. La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió diversas pruebas para evaluar los daños y solicitó las filmaciones de los ataques para identificar a quienes intervinieron.

Así quedó el despacho de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego de se atacado a piedrazos durante una manifestación contra el FMI en las inmediaciones del Congreso de la Nación Captura

Historial violento

Todo comenzó cuando un grupo de manifestantes identificados con el Partido de los Trabajadores Socialistas Unificado (PTSU) incendió neumáticos y hasta un contenedor de basura en la puerta principal del Palacio legislativo. El PTSU es la fuerza política de Sebastián Romero, el militante que cumple con prisión domiciliaria luego de haber sido filmado con un mortero casero durante la marcha contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Tras estar más de dos años prófugo, Romero fue detenido en mayo de 2020 y hoy cumple con prisión domiciliaria, algo que no le impidió ser precandidato a senador por Santa Fe el año pasado.

Otro de los grupos que fue identificado en las imágenes es el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Se trata de una organización nacida al calor de los piquetes de los años noventas y que lleva el nombre de una mujer asesinada por un operativo represivo de la policía neuquina, en 1997. Con el correr de los años, no pudo evitar dividirse en distintas agrupaciones. Según pudo saber LA NACION, la fracción que arremetió ayer contra el Congreso fue la denominada MTR-CUBa.

Incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación Fabián Marelli - LA NACION

En octubre pasado, manifestantes encuadrados en otra de sus corrientes, el MTR-Histórico, ingresó por la fuerza a la sede principal del Ministerio de Desarrollo Social, donde atacaron a empleados y vandalizaron paredes y oficinas. Antes de hacerlo, los piqueteros utilizaron polenta para escribir en la vereda sobre la calle Lima: “Basta de polenta”, en alusión a la escasez de variedad en los productos que otorga la cartera que conduce Juan Zabaleta.

De ese historial violento también forma parte otro hecho: una irrupción a la municipalidad de Lomas de Zamora, en agosto de 2021. En ese caso, la mayoría de los manifestantes pertenecían a la agrupación MTR-12 de abril, la cual había anunciado en sus redes que realizaría la protesta en reclamo de trabajo genuino y obra pública. “Frente al ninguneo sistemático del gobierno de Martín Insaurralde, vecinos y vecinas de Lomas hemos decidido ingresar al palacio municipal para exigir directamente que el intendente dé respuestas concretas a las demandas populares”, sostuvieron en su momento mediante un comunicado.