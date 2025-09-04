Incidentes en la desconcentración del acto de Milei en Moreno: le rompieron un espejo al auto presidencial.

En el marco de un conflictivo acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, donde incluso militantes hirieron a un periodista, la desconcentración también fue caótica: cuando se retiraba el auto presidencial, manifestantes le arrojaron piedras al vehículo y le rompieron uno de los espejos retrovisores. En este contexto, se desplegó un operativo policial.

A partir del retiro de Milei del evento se desataron nuevos incidentes, con corridas y piedrazos. En primer lugar atacaron el vehículo del Presidente, pero luego hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Le tiraron piedras a la Gendarmería mientras se escondían detrás de los autos, algunos de ellos menores de edad. En tanto, los efectivos policiales respondieron formando un cordón y resguardándose con escudos.

“No me parece bien que hayan tirado piedras, pero vino a provocar. ¿Para qué viene a Moreno? Es el cierre de una campaña que no es de él, se tiene que quedar en Casa de Gobierno. A Bahía Blanca cuando se inundó tenía que ir. Acá vino a buscar la foto", expresó a TN un vecino del municipio que estaba a disgusto con el acto del Presidente. A su vez, otro manifestante compartió un cartel que decía: “Milei, no te queremos. Llevate tu circo a otro lado, caradura. No tenés vergüenza”.

Se produjeron corridas cerca de la ruta 23 y se cruzaron militantes de La Libertad Avanza con opositores, quienes se enfrentaron con insultos, piñas y empujones, además de lanzarse más piedras y pedazos de ladrillos.

En la zona había abundante presencia policial, que intervino como escudo durante los enfrentamientos a piedras y detuvo a personas que aseguran que estaban robando. De momento no hay cifras sobre detenidos durante los incidentes.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró: "La violencia no va a frenar el avance de la libertad. Las piedras jamás detendrán las ideas“. Además, Javier Lanari, subsecretario de Prensa y uno de los hombres que resuena para ser el próximo portavoz, acusó: “Un clásico del kirchnerismo: salir a moler a piedrazos a todo aquel que piense diferente y se anime a pisar su reducto”.

Incidentes luego de finalizado el acto de Milei, en la localidad de Moreno Nicolás Suárez - LA NACION

Tal como informó LA NACION, fuerzas federales y provinciales montaron un megaoperativo, pero aparecieron encapuchados y hubo peleas entre libertarios y opositores, mientras que los organizadores del acto movilizaron 80 micros. Minutos antes de las 19, un cúmulo de manifestantes que se congregó para rechazar la visita de Milei se trenzó con un grupo libertario a la altura del semáforo de Libertador y Magallanes. Allí también, entre insultos y chicanas, comenzaron a volar piedras, hubo corridas y trompadas en el medio de la avenida.

Antes del inicio del acto también resultó herido el periodista Cristian Mercatante, de 49 años, quien recibió el impacto de una botella en su cabeza. Se sumó al tumulto parte de la seguridad privada que responde a la organización de LLA, identificada con indumentaria completamente negra. La tensión se incrementó hasta que las fuerzas federales intervinieron y disiparon el enfrentamiento. Pero minutos más tarde la tensión volvió y el trabajador recibió un botellazo en la cabeza. “Me di vuelta y sentí el golpe”, dijo el movilero, que fue dado de alta minutos más tarde, luego de ser atendido por los servicios médicos.