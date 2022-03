Inflación: “Estamos con la soga al cuello”, dijo Aníbal Fernández para justificar el anuncio “de guerra” del Presidente

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que este viernes comenzará “la guerra contra la inflación”, después de que en febrero el indicador ascendiera 4,7%, en un anuncio que causó sorpresa porque la suba de precios acumula 52,3% en los últimos doce meses de su gobierno. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, indicó esta mañana que “se hicieron demasiadas cosas” para contener el alza de los valores en las góndolas y justificó la frase de Fernández. “Estamos con la soga al cuello”, sostuvo.

Defensor usual de la gestión nacional ante cada tropiezo discursivo, el ministro habló de “un momento muy malo” y también le endilgó a la administración de Mauricio Macri parte de la responsabilidad por la inflación que el Frente de Todos no puede contener, a pesar de tener un funcionario abocado específicamente a tal función: el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

“Hicimos demasiadas cosas para que salgan bien y las complicaciones no son tan fáciles de resolver porque estamos con la soga al cuello por las complicaciones del acuerdo con el FMI, por los vencimientos de 19.000 millones de dólares este año, que nadie puede pagar... Hay muchas cosas que anotarse para resolver y que permitan hacer funcionar la economía”, planteó el funcionario en Radio Continental.

“Es un momento muy malo, el Gobierno tiene que ir revisando situación por situación”, añadió en ese sentido el ministro de Seguridad, que además del entendimiento con el FMI, planteó otras cuestiones que inciden sobre los precios, como “la pésima situación del mundo con la guerra” y el valor de los commodities. “Esto hace que forzosamente todos estemos revisando cuál es la mejor forma de atacar los problemas y supongo que eso es lo que el Presidente quiso decir”, comentó.

A pesar de que aseguró desconocer la letra fina del anuncio que realizó el mandatario en Tortuguitas, Fernández dijo estar “convencido” de que esto “conlleva decisiones extras a las ya conocidas”. Según averiguó LA NACION, el plan en el que trabajan los ministros Martín Guzmán -de Economía-, Matías Kulfas -de Desarrollo Productivo- y Julián Domínguez -de Agricultura- se basaría en distintas medidas para contener el valor del trigo, sostener Precios Cuidados y fijar números máximos para artículos de primera necesidad, entre otras.

Alberto Fernández cuando hizo su anuncio de "guerra contra la inflación" Presidencia

Después, el ministro -que aseguró que “jamás jugaría en contra de una decisión del Presidente”- también criticó a la gestión macrista por el manejo de los precios. “Veníamos con 50% de inflación de los últimos años, cuando nos decían que resolver ese tema era de cinco minutos y, sino, los que fracasaban eran ellos porque no habían hecho las cosas bien. No hicieron las cosas bien: inflación superlativa, macrodevaluaciones, fuga de capitales... Situaciones absolutamente contrarias a cuidar el bolsillo”, describió Fernández, que entonces planteó: “Salir de ese atolladero no es para nada fácil y todos los esfuerzos se han puesto en encontrar una alternativa por la vía que corresponda para que eso resuelva”.

Heller: “Estamos muy inquietos, los precios no aumentan porque sí”

Por otra parte, quien también aseguró que en el Frente de Todos están “preocupados” por la inflación fue el diputado nacional Carlos Heller. “Estamos muy inquietos. Yo esperaría a esto que el Presidente anunció a modo de título respecto a un paquete de medidas que pongan freno y reviertan esta situación”, dijo en Radio 10 Heller, que es titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Y en el mismo tono que el mandatario, acotó: “Vamos a empezar la guerra contra la suba de precios y los especuladores, porque los precios no aumentan porque sí”.

En ese sentido, el diputado sostuvo que la base es “intervenir en las cadenas de valor”, para determinar los márgenes de ganancias de cada eslabón. ”Hay que lograr que los productores tengan una compensación adecuada, pero que los consumidores puedan pagar”, resaltó.

Por último, dijo el Estado debe intervenir con reglas que se cumplan y no dejar que “sea el mercado el que determine”, porque eso siempre va “en contra de los sectores más débiles de la población”.