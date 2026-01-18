Ingresó el crédito internacional chino para reactivar una de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz

EL CALAFATE.− Luego de más dos años de parálisis total de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, el reinicio de las obras en una de ellas, La Barrancosa-Jorge Cepernic, es inminente, con la confirmación del desembolso de US$150 millones del crédito internacional otorgado por bancos chinos.

Así fue confirmado por el gobierno provincial, cuyas autoridades mantuvieron reuniones con la UTE que construye la obra y con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para iniciar la incorporación de cerca de 1800 operarios en las próximas semanas.

El pedido de desembolso, que debía realizar la Argentina a China para que fluyan los fondos del crédito internacional, se concretó a finales de diciembre y finalmente ingresaron al país US$136 millones, de los US$150 millones comprometidos. Los restantes quedaron en China para el pago de usinas y maquinarias que se importan desde allí, según detallaron fuentes oficiales.

“El ambicioso proyecto de la represas La Barrancosa se encuentra a las puertas de su reactivación definitiva, luego de años de paralización. Esta inminente puesta en marcha ha sido posible gracias a la confirmación de la disponibilidad de recursos económicos”, informaron desde el gobierno provincial.

Reunión entre los funcionarios de Santa Cruz, dirigentes de la UOCRA y representantes de la UTE que construye las represas .- Gob Santa Cruz

“La idea es empezar lo antes posible, se está avanzado en la parte administrativa para reactivar”, detalló el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, a LA NACION luego de la reunión que mantuvo con directivos de Gezhouba, la principal accionista de la UTE, y representantes de la Uocra, para ultimar los acuerdos necesarios para el reinicio de la obra.

De la reunión participó también el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, dado que el objetivo del gobierno provincial es que la prioridad de los contratados tengan domicilio en la provincia. En Santa Cruz rige una normativa que establece el 90% de empleo de mano de obra local obligatorio.

“Quienes hayan trabajado en las represas y que sean de Santa Cruz serán los que tengan prioridad para acceder a los primeros puestos de trabajo”, afirmó Álvarez, quien afirmó que la reactivación de la obra es mérito del gobernador Claudio Vidal, que viajó a China para generar acercamiento entre ambos gobiernos cuando la obra quedó totalmente frenada en diciembre del 2023.

En ese marco, se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la Uocra. “El proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución”, afirmaron desde Río Gallegos.

Desde el Poder Ejecutivo provincial se remarcó que la reactivación de la represa Jorge Cepernic-La Barrancosa representa un impacto estratégico para Santa Cruz, tanto en términos de generación de empleo como de fortalecimiento de la matriz energética nacional. Si bien no dan fecha exacta, aseguraron que el reinicio de la obra se encuentra cada vez más próximo.

El gobernador Claudio Vidal y los representantes de la China Energy, en la represa La Barrancosa, Santa Cruz Gob Santa Cruz

En noviembre pasado, en la sede del obrador, Vidal mantuvo una reunión reservada con Ni Zhen, gerente general de China Energy China Energy Engineering Group CEEG, casa matriz de Gezhouba Group Corporation −la principal accionista de la UTE que construye la obra−, donde ultimaron detalles para reactivar una de las dos represas, de acuerdo al memorándum firmado en julio pasado en la Casa Rosada.

Durante aquella visita, representantes de la casa matriz de Gezhouba y el propio Vidal coincidieron en el interés sólido por impulsar la obra cuanto antes, destacando que la disponibilidad de fondos y la definición de acuerdos dependía de la solicitud del gobierno argentino a los bancos chinos de un nuevo desembolso del crédito para reactivar la obra.

Las obras están completamente detenidas desde diciembre de 2023. En julio pasado, el memorándum permitió avanzar en detalles que permitan poner la obra en funcionamiento, lo cual ocurrió a finales de diciembre. En su cruzada por reactivar la obra, Vidal contó como aliado al exjefe de Gabinete Guillermo Francos quien ofició de anfitrión de las reuniones que se llevaron adelante en la Casa Rosada.

La central hidroeléctrica La Barrancosa (que fue renombrada Jorge Cepernic) debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff (o Néstor Kirchner) presenta un progreso del 20%.

Cóndor Cliff está frenada desde el 2018 por el deslizamiento de terrenos. Trascendió que la obra cambiará de comitente nacional, que ya no sería la empresa estatal en proceso de privatización, sino que pasaría a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, según confirmaron fuentes oficiales a este medio

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto está integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex-Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.

Hasta el momento se transfirieron US$1850 millones de un total comprometido de US$4714 millones, de los cuales el último desembolso fue en el año 2022. En 2023 hubo pocos avances en las obras y durante la última semana del gobierno de Alberto Fernández, Enarsa dispuso el freno de la obra. Se espera ahora la reincorporación de 1800 operarios y la generación indirecta de mano de obra de 2200 personas.