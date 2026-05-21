Río Gallegos: violenta agresión con una navaja a un estudiante en la puerta de la universidad

EL CALAFATE.- Fernando Aguila y su novia salían del campus universitario de Río Gallegos cuando por el olvido de un cuaderno regresó solo por un estacionamiento lateral para acortar camino. Un auto se le acercó a toda velocidad, se bajó un hombre con una navaja, lo reconoció y lo atacó. Le dio seis puntadas, una le llegó a un pulmón.

El estudiante de 32 años se defiende como puede, se lo saca de encima y se mete al edificio, sangrando ante la mirada atónita de otros alumnos. Su novia, que lo esperaba en otra ala del edificio, lo llama preocupada: “Amor, me apuñalaron”, alcanza a decirle. Y con un cinto que le alcanzan se hace un torniquete para cortar la pérdida de sangre.

“Me avisa su novia desesperada. Estábamos a seis cuadras del Campus, llegamos con mi esposo casi al mismo tiempo que la ambulancia; cuando llegamos la imagen fue desoladora, estaba tirado, no estaba atendido aún, él mismo se había hecho un torniquete con el cinto que le dio un estudiante”, detalla un día después del violento suceso, Angela Catelicán a LA NACION, con un poco de alivio al saber que su hijo está fuera de peligro en el hospital, pidiendo respuestas que expliquen por qué no se pudo evitar una agresión anunciada.

Este martes a las 18.40, los policías de la Seccional Cuarta de Río Gallegos recibieron un llamado urgente al 911 por una persona lesionada con arma blanca en el campus de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, UNPA, sede Río Gallegos. Minutos después llegó la ambulancia y el joven estudiante de Comunicación fue trasladado hacia el Hospital Regional Río Gallegos, donde entró a una cirugía de urgencia.

“En medio de todo el revuelo veo gasas con sangre en la entrada, alcanzo a preguntarle a mi hijo si lo atendieron afuera, él me cuenta que las gasas las usó el atacante para limpiar la sangre de la navaja, las tiró y escapó en su auto”, detalla Catelicán, quien es docente de nivel primario y secundario en la ciudad.

La noticia sacudió a la comunidad universitaria. Muchos estudiantes concurrieron a la comisaría, dieron testimonios y entregaron videos que permitieron identificar el auto y la posterior detención del atacante, un hombre de más de 40 años de nombre Pablo, empleado de mantenimiento de la Universidad que hostigaba a la pareja desde marzo, según describió Catelicán.

Según el testimonio de la mujer, los estudiantes advirtieron sobre la situación a las autoridades de la institución, pero no recibieron respuestas concretas. “Ellos nos manifestaron que este hombre la estaba hostigando a mi nuera; les dije que hagan la denuncia, y ellos me dijeron que hablaron en la universidad; mi nuera hace tutorías, había dado aviso y contó lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada”, afirma la mujer.

“Él es grande, robusto, tiene 32 años y pudo defenderse, pero si la situación se hubiese dado con un joven recién salido de un secundario y que le toca pasar esta situación, creo que estaríamos hablando de algo mucho peor”, sostiene la mujer. Y recordó que se trata de una persona que trabaja hace mucho tiempo en el predio.

“Esto era totalmente evitable si hubiesen hecho lo que tenían que hacer” y aseguró que su hijo, tras salir de la cirugía, se está planteando si volverá a la universidad ante la situación traumática que vivió. “Ellos necesitan que, tras recuperarse, puedan volver a sentirse seguros en la universidad; van a necesitar una terapia para pasar este momento, ya que fue sumamente grave y traumática”.

Anoche la policía de Santa Cruz logró la detención del sospechoso horas después del ataque cuando intentaba escapar en un vehículo Volkswagen Gol rojo. Según los registros, el hombre de 47 años posee antecedentes penales previos.

Por su parte, la universidad emitió un comunicado oficial donde repudió el acto de violencia y confirmó la suspensión de las actividades académicas. La institución informó que inició actuaciones de oficio y que puso todos los elementos a disposición del Juzgado de Instrucción uno para facilitar la investigación judicial. En declaraciones a LU14, Radio Provincia, Karina Franciscovic, decana de la Unidad Académica Río Gallegos, de la UNPA, afirmó que no había registros de denuncias realizadas contra el atacante, según los protocolos de denuncias que rigen en el ámbito universitario.

Mientras el detenido se encuentra bajo custodia, la investigación judicial y policial sigue su curso. Hoy, casi 24 horas después, la familia recibió el llamado desde el decanato para tener una reunión. “Vamos a ir a charlar y aclarar, quiero que sepan las autoridades que necesitamos entender qué pasó, y que mi hijo y su novia vuelvan a sentir que la universidad es un lugar de estudio y de contención, pero también que las autoridades entiendan que los chicos pidieron ayuda, y que no fueron escuchados”, expresó Catelicán.

Los estudiantes se convocaron para mañana a una asamblea urgente en el hall central para plantear un debate por el violento incidente que ocurrió en la institución.