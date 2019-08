Los bienes pertenecían a Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / LA NACION

El Gobierno aceleró esta mañana la venta de los bienes de la corrupción y ordenó que a partir de ahora sean subastados "de manera inmediata" por la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE).

Si bien todavía no hay fecha-a pesar de la orden oficial de hacerlo con inmediatez-, ya está establecido qué se rematará en primer lugar. Se venderán 30 bienes que pertenecían a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario del expresidente Néstor Kirchner, y que fueron adquiridos como resultado de operaciones de blanqueo con fondos ilícitos.

Según el decreto 598 publicado en el Boletín Oficial, y firmado por el presidente Mauricio Macri, el decomiso es una "herramienta del Estado ante la persecución e investigación de delitos relacionados, entre otros, con el lavado de activos".

En su primer artículo, la resolución instruye a la AABE a subastar los bienes provenientes de decomisos por órdenes judiciales ante delitos vinculados al lavado de activos, "salvo que se disponga un destino específico para su uso y/o utilización".

La lista

Los bienes que el juez federal Claudio Bonadio ordenó decomisar y que se subastarán son:

Inmuebles

Un departamento en Julieta Lantieri y esquina Martha Salotti, Puerto Madero, Capital.

Un departamento en Andonaegui, 1º "A", Villa Urquiza, Capital.

Dos inmuebles en avenida Belgrano, Capital.

Un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell.

12 inmuebles en Guer Aike, Río Gallegos, Santa Cruz.

Dos inmuebles en Zona Norte, Río Santa Cruz, Santa Cruz.

Cinco inmuebles en la provincia de Santa Cruz.

Uno en Tierra Del Fuego.

Un departamento en Ocean Fort, Miami, Florida, EE.UU.

Una farmacia en San Martín 1336, Ushuaia.

Una cochera en Malabia 1741, Capital.

Embarcaciones

Un Sea Ray Cummins 410D, matrícula SERP8540B515.

La casa de Daniel Muñoz Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION

El primer lote a subastar incluye: el departamento en Puerto Madero (U$S 626.000, según una tasación privada), el de Palermo (U$S 950.000), los de Belgrano (U$S 950.000) y los bienes en Estados Unidos.

Dos bienes en Miami

Dos de los bienes de Muñoz que se subastarán se encuentran en Miami, Estados Unidos: un yate y un departamento.

La normativa publicada hoy establece que en caso que los bienes decomisados estén en el extranjero, su disposición se realizará adoptando mecanismos acordes a las modalidades del país en el que se encuentren. También se autoriza a la Cancillería para "la realización de aquellas gestiones y trámites necesarios y conducentes para la enajenación de los bienes ubicados en el extranjero".

Una de las propiedades de Miami de Daniel Muñoz

Según explicó el presidente de la AABE, Ramón Lanús, lo primero que se hará es inscribir los bienes a nombre del Estado argentino para proceder con la transacción de acuerdo a la ley.

Daniel Muñoz murió el 25 de mayo del 2016, a los 59 años. Fue uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner durante su presidencia. Lo seguía a sol y a sombra desde que su jefe era gobernador de Santa Cruz. A Cristina la acompañó hasta 2009.

Renunció a su cargo tras ser denunciado por enriquecimiento ilícito. Desde entonces, se dedicó a la actividad inmobiliaria, petrolera y de servicios financieros en Buenos Aires y en Río Negro.

50 millones de dólares

Lanús informó a LA NACION que el valor económico total de la primera subasta ronda los 50 millones de dólares, pero señaló que "esta decisión tiene un altísimo valor simbólico para todos los argentinos porque significa recuperar lo que nunca debieron habernos quitado".

Según explicó el funcionario nacional a este diario, el objetivo de este decreto es tratar de asegurar la mejores prácticas en la gestión de este tipo de activos. "Hasta ahora había poca uniformidad de criterio en el manejo de los bienes producto de la corrupción o el narcotráfico", indicó. "No existía un registro de bienes o dineros embargados. Era muy complejo acceder a esa información porque estaban en distintas instituciones del Estado", agregó.

Sobre la modalidad, indicó que las subastas públicas "se realizarán de forma inmediata" en la plataforma oficial Compr.ar y que cualquier ciudadano podrá participar, pero se establecerá una garantía de oferta "para evitar que alguien tome esto como si fuera un juego".

"No tenemos una fecha establecida porque recién el lunes tomaremos posesión de los bienes y falta la tasación. Estamos trabajando para que sea lo antes posible", aseguró Lanús.

La próxima subasta

Lanús anticipó que la próxima subasta será con los embargos a los 12 miembros del clan Loza, una organización que desde hacía 20 años enviaba cargamentos de cocaína a España e Italia desde la Argentina y otros países de de América del Sur.

La cifra récord ronda los $7400 millones, la justicia federal procesó y dictó la prisión preventiva para los miembros de la banda acusados de narcotráfico y lavado de activos.