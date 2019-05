Insultó al jefe del bloque Pro en un pasillo de la Cámara de Diputaods Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

En un nuevo coletazo de la crisis de Cambiemos en Córdoba, Elisa Carrió insultó cara a cara al jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot, en un pasillo de la Cámara de Diputados: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta", le dijo, delante de otros diputados.

Massot se cruzó a Carrió al salir del recinto, camino hacia las oficinas de la presidencia de la cámara. "Hijo de puta", le repitió ella, cuando él se frenó y le preguntó qué le había dicho. Debió intervenir Carla Carrizo, del bloque de Martín Lousteau, para calmar los ánimos.

La jefa de la Coalición Cívica ya había dado a conocer su malestar con sus socios de Cambiemos después de la derrota de Mario Negri en las elecciones de Córdoba, donde Massot intervino como armador político. "Son un asco", declaró la diputada en referencia a los dirigentes del ala política del Gobierno y mencionó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El jefe del bloque de Pro dijo la semana pasada que no iba a votar a Negri, según cuentan en el entorno del presidente del bloque radical. En la UCR le atribuyen la derrota en la capital de Córdoba, a manos del candidato del PJ, Martín Llaryora.

Antes de insultar a Massot, Carrió se había peleado en pleno recinto con el presidente de la cámara, Emilio Monzó, jefe político de Massot. "Yo me olvidé [de encender el micrófono], señor presidente, como usted no me deja hablar", le respondió a Monzó, cuando el diputado le pidió que aclarara el reclamo que estaba haciendo fuera de micrófono. "El problema es que nos quedamos en el artículo 4°. Ahora tenemos el 5° y el 6° y tenemos que pasar a esta votación nominal", agregó.