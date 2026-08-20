Intento de femicidio en Bolivia: postergaron hasta mañana la audiencia en la que el juez decidirá el futuro de Cerimedo

La Justicia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, postergó para mañana la audiencia en la que se tratará el pedido de la fiscalía de “prisión preventiva” de 180 días para Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que tenía una relación sentimental con él.

Hoy, Cerimedo fue registrado por cámaras de TV que lo tomaron de espaldas, llorando, cuando llegó al Palacio de Justicia. En los videos que publicaron los distintos medios, él asiente con la cabeza cuando le preguntan si cree que “esto es político” y hace un gesto de que no cuando le consultan si él sabe quién está detrás de este supuesto intento de perjudicarlo. También niega del mismo modo cuando le preguntan si él citó a Nadia Beller al hotel donde fue el ataque y dice: “Solo quiero ver a mis hijos”. Lleva puesta una campera y una capucha.

Fue antes de la reprogramación de la “audiencia cautelar” ante el juez, que estaba anunciada para hoy y se pospuso para este viernes, a las 14:30, según informó el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra, que explicó que el cambio se debió a que ni la fiscalía ni la defensa llegaron a tiempo.

Hasta el momento, Cerimedo estaba formalmente “aprehendido” y alojado en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La fiscalía promueve su traslado a una cárcel.

Cerimedo, hasta esta semana asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se negó a declarar en la causa. Según dijo el abogado Ernesto Giraldes, porque él se lo recomendó. Mientras tanto, la defensa busca instalar, cada vez con más énfasis, la teoría de que Cerimedo está siendo víctima de un gran “show político” y una “operación” para golpear al gobierno boliviano.

Margarita Arce, otra de sus abogadas, dijo incluso que se trató de un “autoatentado” y que Beller está buscando desestabilizar al gobierno de Paz porque “ella fue masista [por el MAS, partido de Evo Morales] toda la vida”.

Mientras tanto, la fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa”.

Los presuntos autores materiales fueron dos personas -una que le disparó y otra que le robó- que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque. Según dijo Beller, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a LA NACION que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.

Beller relató que salvó su vida porque simuló estar muerta para que no volvieran a dispararle.

Los investigadores encontraron cajones ocultos y numerosos fajos de billetes en el allanamiento a la casa que ocupaba Fernando Cerimedo en La Paz, Bolivia

Ayer, Beller difundió un informe firmado por un médico coordinador de la Unidad de Terapia Intesiva de la Clínica de Las Américas, donde está internada, que dio cuenta de su estado de salud después de los balazos recibidos. Decía que ella presentaba “heridas múltiples” por proyectiles “de arma de fuego” y que reportaba un “compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo”, una “fractura expuesta” de húmero derecho y una “herida supraclavicular izquierda”. También ratificaba que, como ella había contado, está embarazada (según Beller, de Cerimedo). El informe, con fecha de este miércoles, dice que ella podría ser dada de alta antes del fin de semana.

Las denuncias de corrupción

Según dijo Beller desde el hospital, su expareja es el poder en las sombras detrás de Paz. Ella aludió a supuestos negociados del presidente boliviano y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. Dijo incluso que él fue quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que motivaron en la Argentina la investigación por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ante esta declaración, la diputada Marcela Pagano firmó un escrito en el que pidió que la Justicia argentina cite a declarar “con carácter urgente” a Beller como testigo del caso Andis.

Milei nada dijo por el momento sobre Cerimedo, pero este jueves retuiteó mensajes que sostienen que el atentado por el que está detenido su exasesor tiene puntos inexplicables y esconde una “operación” política. En las últimas horas, el Presidente replicó cinco posteos de X sobre el tema. Entre ellos, dos de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que dijo que Beller es la “actriz protagónica” de una “opereta al estilo Hollywood” y uno de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), un youtuber cercano a Santiago Caputo, que cuestionó el buen estado de salud de una mujer que denunció haber sido atacada a balazos.

La otra causa

Mientras tanto, en Bolivia dos causas avanzan en paralelo vinculadas con Cerimedo: la del presunto atentado contra su expareja y otra, posterior, por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta última se abrió tras las declaraciones de Beller sobre el dinero en efectivo que encontró en los cajones de quien era su pareja y el allanamiento en el departamento en el que vivía Cerimedo en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Carlos Torrez, fiscal departamental de La Paz, informó que en ese operativo encontraron grandes sumas de dinero, compartimentos ocultos en muebles donde había objetos de valor y un vehículo “con particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial”, además de una “camiseta perteneciente a la Policía boliviana”. Según Beller, Cerimedo, pese a no tener cargo en el gobierno de Paz, se movía como si fuera funcionario y ejercía un gran poder.

El inicio del caso

El exasesor libertario fue arrestado el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Fue horas después de los disparos que recibió Beller. De acuerdo con el testimonio de ella y los registros de las cámaras de seguridad, ese ataque lo llevaron adelante dos personas, vestidas como repartidores de delivery, que llegaron al hotel en una moto. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo quedó registrado en una cámara del hotel que apuntaba hacia la calle.

Fernando Cerimedo

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei, Paz, Jair Bolsonaro y otros líderes de la derecha en la región. Fundó La Derecha Diario (LDD), medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente. Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD, de acuerdo con lo publicado por el propio medio.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.