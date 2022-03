“Inviable, absurdo e inoportuno”: expertos cuestionan la iniciativa del Frente de Todos para crear un nuevo impuesto de bienes no declarados

Tras haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno busca crear un impuesto para cancelar la deuda. El plan del Frente de Todos es recaudar penalizando a los que tengan bienes en el exterior sin declarar. Para lograrlo solicitan que por Ley se modifique el secreto bancario, además de la creación de una figura de “colaborador”.

“Es jurídicamente inviable” , consideró el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con LA NACION. Al analizar lo expuesto en el texto difundido por el bloque oficialista, el letrado opinó: “Conforme al comunicado y lo que surge del mismo, la propuesta en sí es jurídicamente inviable y, aparte, en su conjunto no tiene un sustento razonable”.

Según precisó Gil Domínguez, en la Argentina ya existen figuras que permiten la recuperación de activos no declarados en el exterior. “Ya están dadas las herramientas legales para hacerlo”, sostuvo.

“Ya existen figuras tales como el decomiso y la figura de la extinción de dominio, lo que proponen ya existe si se quiere ir por los bienes producidos por delitos de corrupción o por lavado”, señaló.

La propuesta oficialista plantea que, a los fines de crear el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” , se utilice el dinero no declarado en el exterior como “aporte especial” para pagar la deuda con el organismo multilateral.

“Les corresponderá para pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, se expresó en el escrito, donde se remarcó: “Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”.

Senadores del Frente de Todos Twitter

Dentro del proyecto de ley de 40 páginas, se destaca un rol: la figura del “colaborador”. Se trata de una figura que será aplicada “a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados” . No solo podrán participar de esta función los ciudadanos, sino también las entidades bancarias. Para ello, “serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor”. Estos “colaboradores” “serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada”.

En este contexto, se suma al planteo la modificación de excepciones del secreto bancario, bursátil y fiscal. “Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y así acelerar los procesos investigativos”, sugirieron.

Al ser consultado por este punto, Gil Domínguez advirtió que si una persona ha evadido al fisco ya existen los mecanismos que permiten perseguir a los evasores y proceder a cobrar. “Existen herramientas para perseguir evasores, existen herramientas para recuperar activos producto de delitos de corrupción, existen herramientas para que otros estados te pasen información sobre nacionales que sin ser residentes tienen bienes en el exterior”, enumeró.

Y remarcó: “Desde la Argentina no se puede hacer absolutamente nada con el secreto bancario que regula otros países. Ya existen tratados con otros bilaterales o multilaterales de transmisión de información bancaria o de bienes”.

Además, Gil Domínguez sugirió: “Sería bárbaro que todos aquellos bienes que se recuperen por delitos de corrupción –generados usualmente por la clase política argentina- vayan al pago de la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), o para pagar derechos económicos, sociales y culturales, que es mucho más urgente. Quizás eso sería un buen comienzo”.

“No tienen que crear más impuestos, tienen que crear más empleo”

En diálogo con este medio, César Litvin, tributarista y CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, definió el proyecto de ley del Frente de Todos como “inviable, absurdo e inoportuno para este momento de la Argentina”. “No es un momento oportuno con este grado de inseguridad jurídica e internas en el oficialismo. Me parece que la Argentina no tiene que cambiar las reglas del juego y crear más impuestos, sino crear más empleo. No se logra así la estabilidad normativa”, analizó.

En cuanto a las nuevas medidas que propone el proyecto, Litvin sostuvo que muchos de los instrumentos que plantea el bloque oficialista no son novedosos. “La AFIP ya tiene herramientas para detectar bienes en el exterior salvo en Estados Unidos. Las tiene en los paraísos fiscales como Suiza, Panamá, Bahamas, y Uruguay”, señaló.

Senadores del Frente de Todos Twitter

“Es un blanqueo”, explicó Litvin. “Es un régimen esterilizador para bienes no declarados. Habría que ver si aquellos que tienen bienes no declarados están dispuestos a declararlos porque han sido castigados por el aumento de bienes personales y el impuesto a la riqueza. No creo que tenga éxito como el blanqueo de Macri”, opinó.

Gabriel Auren, socio de Impuestos en Auren Argentina, también arremetió contra la propuesta del Gobierno. “Siguen queriendo esquilmar a los contribuyentes”, fustigó, y apuntó: “Ya no alcanza con cobrar una tasa exorbitante de Impuesto a la Ganancias sin ninguna contraprestación, Bienes Personales -con una tasa agravada si tiene bienes en el exterior-, Aportes Solidarios a determinadas personas...”.

El contador especialista en la materia indicó que el proyecto no supone “nada novedoso”. “Si lo que quieren hacer es otro blanqueo de bienes, no es la mejor forma porque están proyectando cobrar una tasa de entre 20 a 35 por ciento por esos activos no declarados”, opinó Auren.

El experto señaló que existen dos vías por las cuales el Gobierno podría acceder a información del estilo. “La única forma que tienen es a través de los países con los que tienen convenio de compartir información financiera o por una investigación que se inicie a un contribuyente residente argentino y que se le pida a través de un juzgado a otro país si es que tiene un barco, una casa o lo que fuere”, dijo.

Y enfatizó: “Vayamos a la realidad: hoy la Argentina con Estados Unidos no tiene un convenio para intercambiar información financiera. El que no tiene una cuenta declarada, ¿de qué forma va a acceder el Gobierno a esa información si EE.UU. nunca se la va a dar? Por lo menos por ahora”.

“Es la política de amenaza para cazar en el zoológico” , consideró Auren, al tiempo que consideró que no cree que el proyecto prospere en el Senado por falta de votos.

“Esto se trata de un blanqueo encubierto. No servirá de nada si no hay una baja significativa de la presión fiscal. El fisco posee todas las herramientas y el peso de la ley para que esto no pase. Pero la presión fiscal argentina con un 50% de informalidad generan este tipo de situaciones”, dijo el tributarista Iván Sasovsky.

Fernanda Laiún, socia en Laiún, Fernández Sabella & Smudt, también consideró: “En un contexto de alta evasión no parece ser el lugar por donde empezar a mejorar las cuentas nacionales”.

“Más allá de que el Estado debe controlar el gasto casi compulsivo, debe empezar con hacer pagar a todos los argentinos los impuestos que ya existen y no solo a los están encerrados en el viejo zoológico”, agregó, y subrayó: “Hay mucho camino por hacer para atacar la evasión y no se requieren leyes rimbombantes ni favores de otros estados, con buscar dentro de nuestras fronteras alcanza: generando retenciones significativas a los retiros de efectivo y una inversión importante en el desarrollo de sistemas de cruce de información para la AFIP harían casi todo el camino”.

LA NACION consultó al presidente de bloque del Frente de Todos, José Mayans, y a otros dos senadores oficialistas. Al momento de publicación no obtuvo respuesta de los parlamentarios. El Gobierno nacional, por su parte, respaldó la iniciativa del cuerpo legislativo a través de la vocera, Gabriela Cerruti.

“El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”, escribió, en Twitter. El presidente Alberto Fernández utilizó las redes para replicar los mensajes de su portavoz.