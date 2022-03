Desdoblar la elección bonaerense, la alternativa que evalúan en el Frente de Todos y en Juntos

La posibilidad de que las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires se celebren en una fecha distinta que las nacionales resuena en los campamentos del Frente de Todos y de Juntos . La iniciativa se admite o se niega de acuerdo a las fuentes que se consulten, pero la temática está presente. Se trabaja en al menos un proyecto de ley en la oposición, mientras que en el oficialismo hay voces que aceptan la existencia de tratativas y otras que desmienten que un desacople entre la elección presidencial y la de gobernador e intendentes esté en la agenda inmediata.

El proyecto de Juntos por el Cambio lo confeccionará el senador bonaerense Joaquín de la Torre. En el oficialismo, las tratativas se atribuyen al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, socio político de Máximo Kirchner, pero desde el entorno del diputado nacional las desmienten.

“Soy un convencido de que la provincia tiene que tener su elección propia”, afirma De la Torre , en diálogo con LA NACION. Prevé tener listo su proyecto de desdoblamiento electoral aproximadamente “en 15 días”. El exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal y exintendente de San Miguel considera que elegir al gobernador sin que esa decisión esté atada a lo nacional ayudará a “resolver los problemas de la provincia, que nunca se resuelven porque, además, los que vienen a la provincia [por los gobernadores] son de afuera”.

De la Torre deberá reunir voluntades dentro de Juntos. Una fuente del vidalismo asegura que el desdoblamiento no se evalúa dentro de ese sector y le atribuye al oficialismo el interés en el cambio. “Quieren desdoblar. Es algo que tiene que pasar por ley. Es del Frente de Todos al 100%”, afirma la fuente vidalista.

Valenzuela, De la Torre, Vidal, Gómez, Insaurrale y Menéndez, en un acto en San Miguel, cuando la provincia era gobernada por Juntos por el Cambio Prensa Gobernación

“ Hay sondeos para desdoblar. La Cámpora y Máximo Kirchner avanzaron , con la idea de que, si perdemos el gobierno nacional, no perdamos la provincia y refugiarse ahí. Eso tuvo avances hasta que llegó a oídos de Cambiemos. Hay un sector de Cambiemos que piensa que el desdoblamiento lo podría beneficiar porque los despegaría del competidor que les sacaría votos, que es [Javier] Milei. Ahora, Máximo está esperando”, analiza un dirigente peronista del conurbano.

En Juntos también señalan que hubo interés de La Cámpora por impulsar el desacople. “ Máximo lo mandó [a proponer el tema] a Martín [por Insaurralde], para apretarlo a Alberto Fernández” , asevera un hombre de la oposición provincial. Sin embargo, en el entorno de Máximo Kirchner niegan que haya activado conversaciones por el tema con el exintendente de Lomas de Zamora, su principal socio político en territorio bonaerense. “No hay nada de eso”, asegura un portavoz del diputado. “Es un delirio total”, refuerza otra fuente cercana a Kirchner.

“En la FAM [Federación Argentina de Municipios] hace años que venimos estudiando la autonomía de los municipios y nos quejamos de que no tenemos esa autonomía. Por ejemplo, para endeudarnos tenemos que pedir autorización a la Provincia. En esa discusión, planteo que debería haber autonomía para fijar la fecha de elección en el distrito. Esto no tiene avances porque los gobernadores no quieren ”, sostiene el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Frente de Todos).

En el Frente de Todos también hay dirigentes que aseguran que no se debate despegar los comicios bonaerenses de los nacionales y destacan que tampoco hay, por el momento, chances de reunir los votos para cambiar la legislación electoral en la Legislatura provincial.

“Habría que modificar la ley. No lo veo conveniente y no hay número para cambiarla. Me parece que es un globo de ensayo”, plantea un legislador del PJ bonaerense. “No tenemos las manos para sacarlo, pero nadie lo impulsó”, indica un referente massista. “Hay parte de la biblioteca a favor y parte en contra. Pero ahora no están operando eso en la provincia”, destaca un jefe comunal que resalta que buena parte de los intendentes peronistas pudieron retener el poder en sus municipios a pesar de las derrotas que sufrió ese espacio en la provincia en 2015, 2017 y 2021.

Una fuente de confianza del gobernador Axel Kicillof subraya que para el mandatario “no es momento” para evaluar un posible desacople electoral. “Si no nos ocupamos de sostener el crecimiento, nadie va a llegar competitivo al año que viene”, apunta.