Ishii debe 32 meses de alquiler por el edificio donde tiene su despacho

El 20 de octubre pasado, Mario Ishii, intendente de José C. Paz y uno de los jefes comunales más cercanos a la Casa Rosada, festejó los 27 años del municipio con un multitudinario recital de Damas Gratis. “Tira la casa por la ventana”, había anticipado Florencia Peña, una de las que promocionaba en las redes el festival. La entrada del encuentro era gratuita y es probable que eso haya molestado a unos cuantos vecinos cuidadosos del gasto público, pero bastante más, con 100% de certeza, a quienes desde 1999 son locadores de Ishii: los integrantes de la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU), que le reclaman al municipio una deuda de 32 meses impagos de alquiler por el edificio donde el intendente tiene su despacho.

“El daño que la inexplicable actitud morosa de la Municipalidad de José C. Paz ha causado a la Iglesia Evangélica Luterana Unida es muy grave -dice la presentación que los demandantes hicieron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 10 de San Martín (expediente 66358)-. Privar a la Iglesia Luterana de un ingreso de la magnitud del que alguna vez representó el alquiler de esas propiedad, manzana céntrica, impactó de lleno en sus finanzas”.

El anuncio del festival con que Ishii festejó en octubre los 27 años del municipio

El edificio en cuestión, ubicado en Avenida Gaspar Campos 6151, José C. Paz, es representativo en la zona. Diseñado por los ingenieros Letard y Suvoldi, durante muchos años funcionó ahí la Facultad Luterana de Teología, fundada en 1956, y desde 1999 se alquila a la comuna, que lo considera tan emblemático que hasta utiliza el perfil de esa construcción, rodeado de laureles, como logo municipal en la publicidad gráfica. Es tal vez la razón por la que Ishii, que está sin contrato desde hace cinco años y cuyo último pago data de junio de 2019, se resiste a mudarse a instalaciones más económicas. No parece tan caro, en rigor: el convenio vencido eran 200.000 pesos mensuales, aunque a valores de mercado superarían ahora el millón de pesos por cuota. Esa es al menos la cifra consignada en el expediente, que estima la deuda en una suma superior a los 26,8 millones de pesos más los intereses. “La construcción que data de los años 60, con su clásica torre blanca terminada en cruz, sigue ocupada ilegítimamente por la Municipalidad de José C. Paz, vencidos todos los contratos de locación precedentes y sus prórrogas y renovaciones”, dice el texto presentado en el juzgado.

Ishii debe 32 meses de alquiler por el edificio donde tiene su despacho

Este diario intentó, sin éxito, obtener una explicación oficial de la intendencia sobre el conflicto, que tiene la particularidad de involucrar a dos partes de perfil casi opuesto: de un lado, un barón del conurbano tan cercano a la Casa Rosada que fue el único de sus pares que acompañó al presidente Alberto Fernández en la gira a Moscú y China; del otro, una religiosa: la pastora Wilma Elisabet Rommel, presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, primera mujer que conduce la entidad. Aunque la discusión se ha mantenido hasta ahora sólo en el ámbito de lo judicial, podría ganar tensión si no se llega a un acuerdo o, peor, si entra en consideración una idea que funcionarios cercanos a Ishii deslizan cada tanto en la intimidad: el Concejo Deliberante de José C. Paz declaró hace tiempo de utilidad pública la manzana donde está el predio. ¿Podrían expropiarlo?

El edificio del litigio en cuestión es para el municipio tan emblemático que ya lo incluye como logo propio en redes sociales

Que los luteranos hayan elegido sólo la vía jurídica y no quejarse en público no sólo puede obedecer a una decisión de mantener un perfil no político, sino además a que tienen en José C. Paz otras propiedades, en las que además admiten arrastrar deudas de ABL. Entre ellas, el Hogar de Ancianos “Juan M. Armbruster” y la Escuela Evangélica Americana, un instituto de enseñanza que cumplirá este año un siglo en la zona.

Los demandantes dicen en el expediente que la deuda de Ishii les ha desencadenado a su vez incumplimientos a esos dos institutos. “Privados por más de dos años de las sumas que representaban el alquiler de la propiedad, esa obra se ha visto afectada, por ejemplo, en la concesión de becas de estudio y en el pago de tasas e impuestos. Para dar una idea, las sumas mensuales que abonaba la siempre reticente e impuntual Municipalidad de José C. Paz implicaban el pago de 8 o 9 sueldos del personal administrativo con antigüedad y cargo de la IELU”.

La sede de la municipalidad de José C. Paz Municipio de José C. Paz

No es, de todos modos, la primera vez que José C. Paz se atrasa en un alquiler. En 2015, el periodista Rodrigo Alegre reveló en canal 13 un litigio similar que el municipio tenía por 13 años de cuotas impagas por el edificio donde instaló en 2002 la Secretaría de Cultura. Y ya con los evangélicos había entrado en mora en al menos dos oportunidades que también terminaron en la Justicia. Nada nuevo aunque, por el tono y el malestar que exhibe el nuevo reclamo judicial, y ya que hubo fondos para los festejos, la discusión podría definirse ahora con un hit de Damas Gratis: “La gota que rebasó el vaso”.