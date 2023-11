escuchar

Luego de que el periodista peruano Jaime Bayly sorprendiera días atrás con algunas revelaciones del detrás de escena de la reciente entrevista al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien calificó de “autoritario, impuntual y homofóbico”, el conductor dio marcha atrás con sus críticas al dirigente libertario y publicó los fragmentos editados del encuentro. “Quizá no fui intelectualmente honesto”, expresó.

“¿Por qué los edite? ¿Por qué me permití la desmesura, quizá, de censura a Milei? Lo hice de buena fe, para proteger a Milei pero también para proteger a la entrevista”, comenzó Bayly en un video difundido desde su cuenta de YouTube.

“El primer pasaje que corté tiene más de 5 minutos. Lo dejé hablar sin interrupción, y en ese momento traté de hacerle una interrupción, de formularle una pregunta, pero él no me dejó, cordialmente. He dicho que de repente fue un pequeño brote de autoritarismo, pero ahora que lo he vuelto a ver, no me parece porque él sonríe y amablemente me pide continuar. No es que lo hace de una manera despótica o abusiva”, explicó Bayly en su descargo, previo a compartir los fragmentos previamente editados de la entrevista con el dirigente libertario.

“Lo hice para proteger a Milei para que él no aburra al público, quizá no fui intelectualmente honesto”, reflexionó Bayly al respecto, luego de haber admitido días atrás que había editado la entrevista con el candidato, en gran medida, por reacciones desmedidas del dirigente.

El detrás de escena de la entrevista de Bayly a Milei

El sábado, el periodista había difundido un video en el que contaba el detrás de escena de la entrevista realizada a Milei, una semana atrás, en la que cuestionaba los dichos del dirigente libertario en los que este fijó su posición respecto a la homosexualidad y el matrimonio igualitario. Además, Bayly calificó al candidato presidencial de “autoritario, impuntual y homofóbico”.

“Milei llegó con bastante tardanza, de hecho había contratado una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Pero él llegó impuntual y el maquillaje me sorprendió, duró muchísimo”, relató Bayly el sábado en un video difundido por redes sociales desde la cuenta Orson Radio.

A lo largo de su descargo, Bayly repasó algunos de los puntos salientes de la entrevista con Milei, en la que el candidato libertario fijó su posición respecto a la homosexualidad y el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones.

“Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante: ‘A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que tenga sexo con un elefante, es cuestión de que el hombre consiente y que el elefante consienta’”, señaló el periodista al repasar las declaraciones del dirigente libertario. Y agregó: “Si no suena a homofóbico, suena a desdeñoso, a burlón. En ese punto, me sentí un poco tocado”.

Por otro lado, el periodista había acusado al candidato de reacciones de forma autoritaria. “En un momento habló de la historia económica, de la inflación y de la moneda Argentina, y la verdad es que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Además, yo no se lo había preguntado”, señaló Bayly. “Entonces, traté de interrumpirlo una vez, y después dos veces, pero no me dejaba y tenía así como como un pequeño brote o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy hablando, estoy dando una clase’”, dijo el periodista.

“Después editás y cortás los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”, aclaró Bayly, en relación a los exabruptos mencionados.

Sin embargo, en las últimas horas Bayly se desdijo y justificó la reacción del dirigente libertario. “Creo que en el fondo, lo que dijo Milei, es impecable. Creo que, de punta a cabo tiene razón, la historia de la inflación en la Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco, y quizás podía tolerar mi interrupción y no impedirla”, concluyó al respecto.

