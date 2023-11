escuchar

El periodista peruano Jaime Bayly sorprendió con algunas revelaciones del detrás de escena de la reciente entrevista al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien calificó de “autoritario, impuntual y homofóbico”, a través de un video difundido en las redes sociales. “Me sentí un poco tocado”, aclaró el reconocido conductor, que con anterioridad había expresado su apoyo al dirigente libertario.

“Milei llegó con bastante tardanza, de hecho había contratado una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Pero él llegó impuntual y el maquillaje me sorprendió duró muchísimo”, comenzó Bayly en un video difundido por redes sociales desde la cuenta Orson Radio.

A lo largo de su descargo, Bayly repasó algunos de los puntos salientes de la entrevista con Milei, en la que el candidato libertario fijó su posición respecto a la homosexualidad y el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones.

“En un momento habló de la historia económica, de la inflación y de la moneda Argentina, y la verdad es que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Además, yo no se lo había preguntado”, señaló Bayly. “Entonces, traté de interrumpirlo una vez, y después dos veces, pero no me dejaba y tenía así como como un pequeño brote o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy hablando, estoy dando una clase’”, dijo el periodista.

“Después editas y cortás los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”, aclaró Bayly, en relación a los exabruptos mencionados.

En tanto, Bayly cuestionó también los dichos de Milei en relación a la elección sexual de las personas. “Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante: ‘A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que tenga sexo con un elefante, es cuestión de que el hombre consiente y que el elefante consienta’”, señaló el periodista al repasar las declaraciones del dirigente libertario. Y concluyó: “Si no suena a homofóbico, suena a desdeñoso, a burlón. En ese punto, me sentí un poco tocado”.

La entrevista

En diálogo con Bayly, Milei también fijó su posición acerca del matrimonio. “Es un contrato, puede ser de dos partes, tres partes o 50 si uno quiere” , indicó.

Milei manifestó reparos únicamente en la intromisión del Estado en el contrato matrimonial, sea cual sea este. “Cuando se mete el Estado, fijate que las relaciones empeoran. Aparecen los riesgos morales. Las personas se sienten seguras de que si se rompe ese contrato, el arreglo va a ser algo costoso. Y cuando hay hijos de por medio, peor. Es muy diferente a cuando uno está en pareja. Cuando uno está en pareja, si hace una mal o no, estás competitivo a nivel mercado, te echan pista. Pero cuando tenés el contrato de por medio y es tan costoso romperlo...”, analizó.

En otro tramo de la entrevista, Milei sostuvo que si llegara a la Casa Rosada rompería relaciones con todos aquellos países “autocráticos” o con “dictaduras”, y calificó al jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, de “corrupto y comunista”, al tiempo que aseguró que no se reuniría con él.

Además, el candidato libertario analizó el crecimiento de Sergio Massa entre las PASO y las generales, y advirtió que el peronismo “hizo la peor elección de su historia”.

A lo largo de la entrevista, Milei también consideró que en la Argentina hay una “maquinaria” y “un proceso de lavado de cerebro” que hace que los votantes abracen “ideas de corte socialista”.

