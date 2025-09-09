Jaime Durán Barba explicó cuál fue el error en la derrota de Milei y señaló a Santiago Caputo: “Cambiaron a un dentista por un peluquero”

El consultor político Jaime Durán Barba opinó sobre el resultado de la elección legislativa bonaerense y aseguró que parte de la derrota de La Libertad Avanza ante Fuerza Patria se debió a haber modificado la forma de hacer campaña con respecto a la elección presidencial, cuando Santiago Caputo tuvo un rol fundamental. “Cambiaron a un excelente dentista por un peluquero“, evaluó este lunes a la noche en LN+.

“Milei ganó la presidencia porque hizo una excelente campaña electoral. Fue un muy buen candidato, y tuvo una superioridad técnica total sobre los otros candidatos, cuando tuvo un equipo de consultores, encabezado por [Santiago] Caputo, profesional en hacer campañas”, explicó Barba.

El analista que supo ser un cercano asesor del expresidente Mauricio Macri, reconoció que conoce muy bien a Caputo y lo calificó como un “colega preparado”. Planteó que al haberlo apartado del desarrollo de la campaña, y puesto en su lugar a Ramón “Nene” Vera y a Sebastián Pareja, LLA adoptó un modelo similar al del peronismo, que lo terminó perjudicando. “Ese es el error central”, diagnosticó.

Durán Barba: "¿Cuándo ha habido una edición de los periódicos por la elección de los municipios de la provincia de Buenos Aires?" Archivo

“Si tienen excelentes especialistas en esto, como los tienen, ¿por qué no los usan? Y recurren a algo que se asocia mucho a la casta contra la que vinieron a pelear. Ellos [Vera y Pareja] son punteros peronistas... Ver el espectáculo del cierre de campaña fue lamentable, tristísimo. Un potrero con un corral, 2000 personas, insultando a las personas del barrio”, cuestionó el ecuatoriano.

Además, Durán Barba aseguró que el Gobierno “perdió el discurso anticasta” y enfatizó que tampoco ayudó a la administración haberse peleado con “todo el que asoma”. “Se hizo una muy mala campaña pudiendo hacerla muy bien. Si te peleás con todos te terminan haciendo sindicato y te muelen a palos”, afirmó.

Las elecciones no las ganas por lo que eres sino por lo que pareces” — Jaime Durán Barba

En ese sentido, Durán Barda esgrimió que otro de los errores del Gobierno fue haber nacionalizado una campaña que, en principio, no debía tener tanta relevancia a nivel nacional. “Las elecciones son distintas”, postuló y siguió: “Las elecciones de CABA también las convirtieron en nacionales. En ese caso les fue bien. Ahora convirtieron en nacionales una elección irrelevante. ¿Cuándo ha habido una edición de los periódicos por la elección de los municipios de la provincia de Buenos Aires? No eran de gobernador ni de intendente".

“Fue un error estratégico grave. Convirtieron la elección en un plebiscito sobre el gobierno de Milei”, arremetió y argumentó su posición: “Mi impresión es que, a menos de que den un giro serio, preciso, no de entusiasmo, van a tener un resultado más triste en octubre. El pánico es terrible, siempre que actuás bajo pánico te hundís”.

Durán Barba: "Hay que tener menos fanatismo y analizar con frialdad la situación, porque tampoco es cierto que la gente votó en contra del modelo del Gobierno" Silvana Colombo - Archivo

Según expresó el analista y consultor político, a Milei ahora le tocaría ser “ser sereno, menos prepotente, hablar con la gente que sabe y encontrar una salida”.

Por otro lado, según su mirada, Barba analizó que las equivocaciones del Gobierno fomentaron a que se lo instale al gobernador Axel Kicillof como presidenciable para 2027. “No estaba tan instalado antes de esto. Es el gobierno quien lo instaló”, dijo y reflexionó: “Hay que tener menos fanatismo y analizar con frialdad la situación, porque tampoco es cierto que la gente votó en contra del modelo del Gobierno”.

Por último, el especialista en comunicación política, recordó cómo había presentado el Presidente su imagen durante la campaña de 2023, y sugirió que debería volver a aquella búsqueda.

“Milei proyectó la imagen de un señor sensible. Era una persona que lloraba y se entusiasmaba, eso es muy bueno. Hablar bien de tus perros, por eso sacó los votos que sacó. Al polemizar con un niño autista, lo hace parecer perverso, y las elecciones no las ganas por lo que eres sino por lo que pareces, eso le da más votos que controlar bien la economía”.