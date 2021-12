Jaime Perczyk volvió a responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri por el resultado de las pruebas Unesco y afirmó: “Yo no creo mucho en los rankings educativos”

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, habló hoy sobre los resultados obtenidos por alumnos argentinos en las pruebas educativas de la Unesco, donde se ubicaron por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones y empeoraron el rendimiento a nivel nacional. Si bien el funcionario afirmó que “no cree mucho en los rankings educativos”, calificó de “preocupantes” los datos arrojados por los exámenes y volvió a acusar al gobierno del expresidente Mauricio Macri de desfinanciar la enseñanza entre 2016 y 2019.

“Es preocupante ese resultado y es un resultado prepandemia. En la pandemia vamos atener otros costos y daños, porque hubo chicos que se perdieron y se nos fueron y hay que hacerse cargo. Me tengo que hacer cargo y nos tenemos que hacer cargo”, comenzó Perczyk esta mañana en diálogo con La Red. Y siguió: “Con la pandemia no se habló de abandono, sino de desvinculación con la escuela, porque no pudimos o no supimos [evitarlo]. A esto se suma que no en todas partes de la Argentina hay conectividad”.

En relación con sus declaraciones del día de ayer, cuando sostuvo que una razón “fundamental” detrás de los resultados obtenidos en por los estudiantes en las pruebas de la Unesco fue “la profunda desinversión educativa del período 2016-2019″, aclaró: “Cuando yo decía que es claramente el desfinanciamiento, no estoy señalando a nadie. Son datos objetivos. Estamos hablamos de libros, de computadoras, de becas”.

Sin embargo, volvió a cargar las tintas contra la gestión educativa durante el macrismo. “El gobierno pasado hubo desfinanciamiento y el costo es evidente. Lo digo como aprendizaje”, sostuvo y evaluó: “Por un lado, el problema lo tenemos los adultos, que debemos poner el trabajo y el esfuerzo en el centro para poder mostrarle a los chicos que hay otro camino posible; por otro, nuestro país tiene altos niveles de escolarización, el problema es que no todos terminan. Los adultos tenemos que ofrecerles una mejor escuela. Es una responsabilidad de los adultos, que la diseñamos, la ofrecemos y la financiamos”.

Sobre el último punto, detalló: “Aproximadamente el 50% de los chicos terminan la escuela en el tiempo teórico que la tienen que terminar. Una gran cantidad de ellos lo hacen después. Tenemos un nivel de finalización de la escuela muy alto a los 24 años”.

Para resolver los mencionados problemas, Perczyk llamó a “construir un consenso entre las 24 provincias y la Nación”. “Esto es cuando salen las pruebas, pero también es mañana y pasado. Ya hemos avanzado en determinados acuerdos: en el Consejo Federal están representados todos los que en otro lado están en el medio de la grieta y hemos acordado por unanimidad determinadas cosas”, aseguró.

Al ser consultado sobre los dichos de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien planteó que “el desprecio por la educación pública del gobierno de Macri de Macri nos llevó a un piso histórico”, expresó: “Yo no creo mucho en los rankings educativos, pero a la Argentina le fue peor que a sí misma en la anterior evaluación. Y, como dicen en el campo, uno tiene que ir de burro para caballo e intentar siempre mejorar. Acá lo que ha habido es un retroceso a partir del desfinanciamiento. Eso fue un señalamiento. Bueno, ahora hay que construir y sostener el financiamiento”.

“No es cierto que hubo desinversión”

En diálogo con LA NACION, el ministro de Educación durante la gestión de Macri, Alejandro Finocchiaro, rechazó las acusaciones de Perczyk y Cerruti al afirmar que “no es cierto que hubo desinversión del Gobierno nacional en el período 2016-2019″ y añadió: “Y pensar que la inversión es la única variable con peso en los resultados de estas evaluaciones es otro severo error”. “Mucho podríamos analizar en términos de la utilización concreta y final de los montos contabilizados”, planteó el exfuncionario, que reivindicó las iniciativas en materia educativa implementadas por el macrismo.

Tras su gestión educativa, Finocchiaro aseguró que “en Lengua, aunque todavía incipiente, empezaba a vislumbrarse nuestra mejora relativa y la disminución del segmento más postergado del alumnado. Además, nuestras evaluaciones permitieron implementar el plan de Escuelas Faro, donde desplegamos toda la batería de recursos del Estado, materiales y pedagógicos, para revertir ese destino que, como señala ERCE, está fuertemente determinado por lo que llaman ‘factores asociados’”. Al respecto, aseveró: “Las Faro lograron saltar esa barrera de contexto con resultados superiores al promedio nacional”.

En tanto, al ser consultado sobre los datos negativos que se desprenden de las pruebas de la Unesco, señaló: “Es necesario tener presente algo: en Educación, los resultados de aprendizaje se observan en el mediano plazo. Con lo cual, los resultados no son solo el producto de una gestión de gobierno, sino también de las anteriores. Mucho más si durante largos períodos, aunque parezca increíble, el foco del sistema educativo no estuvo puesto en el aprendizaje de los chicos “.