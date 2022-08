Javier Iguacel usó una metáfora para definir la reacción de Cristina Kirchner: “Tira manotazos”

Tras el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para Cristina Kirchner en el marco de la causa en la que se investiga hechos de corrupción en la administración de Vialidad Nacional, uno de los principales denunciantes, Javier Iguacel se mostró “reconfortado”, dijo que no hay que hacer lugar a los llamados a la violencia y usó un dicho de campo para definir la reacción de la vicepresidenta y su entorno.

Iguacel, ex director de Vialidad Nacional, ex secretario de Energía de Mauricio Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, pidió hoy en diálogo con LN+ que quienes tengan más pruebas de la red de corrupción planteada en la Justicia, “se animen a denunciar” y aseguró que no le teme a las consecuencias que pudieran surgir en su contra.

“Es reconfortante cuando hay tanta tristeza en el país por todo lo que pasa, que se haya comprendido que lo que ocurre es por la corrupción. La tristeza lleva a la reflexión y a mis colegas, a que se animen, a mi me tocó animarme, me costó un montón, no la pasé facil, recibí amenazas de disparos, estuve denunciado y tuve que ir a la Justicia”, aseguró al hacer referencia a que en julio fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

“Puedo demostrar todo lo que he hecho y lo que hice en mi vida privada, no tengo bolsos para revolear, no tengo cajas de seguridad y todo lo que Cristina [Kirchner] me pueda tocar, es todo humo, hoy me nombró en un tuit y me va a querer atacarme a mí, como atacó a Luciani, pero creo que hay que atreverse”, argumentó.

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

La vicepresidenta desde Twitter expresó que “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de [Javier] Iguacel” pedía hoy volver a declarar mañana en indagatoria. Su abogado, Carlos Beraldi, solicitó esto al sostener que los fiscales, “ante la falta de pruebas” para acusarla, “montaron” nuevas cuestiones que nunca antes le habían reprochado y que, así, violaron su derecho de defensa. No obstante, el tribunal rechazó ese planteo.

Sobre ese pedido de Cristina, así como sobre el llamamiento de sectores políticos a defender a la vicepresidenta y respecto del tuit del actor kirchnerista Pablo Echarri quien escribió “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, Iguacel explicó que son reacciones ante la encerrona en la que la funcionaria se encuentra.

“En el campo decimos que cuando el gato se encuentra encerrado dentro de la línea tira manotazos para destruir a todos los demás, esto no es más que eso, es una corporación que ha vivido en un sistema corrupto y esto es solo la punta de un iceberg de esa corrupción”, dijo.

Luego, cerró: “Hay que dejar que el curso de la Justicia continúe y no hacer lugar a esos intentos de llamar a la violencia y trabajar para darle alternativas a la gente”.

Hoy en su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani pidió una pena de 12 años de cárcel para Cristina Kirchner y solicitó que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.300 millones de pesos.