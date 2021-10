Javier Mascherano: sale a la luz una firma de Islas Vírgenes que cerró tras tropezar con el fisco

Javier Mascherano, el excapitán de la selección argentina, creó dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) entre 2013 y principios de 2016, con el objetivo de hacer inversiones inmobiliarias fuera de los radares del fisco de España, donde tenía residencia en esos años de acuerdo a los Pandora Papers.

Según los Pandora Papers, Alenda Investments Ltd y Lonesome Overseas Ltd fueron registradas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete panameño que brinda servicios offshore a corporaciones y personas de alto patrimonio. Mascherano fue acusado por la Fiscalía española en septiembre de 2015 por evasión y fraude al fisco por 1,5 millones de euros, delitos que luego admitió y por los que pactó una condena de un año de prisión en suspenso y una multa. Pero ninguna de las dos sociedades offshore de Islas Vírgenes fue incluida en las maniobras por las que fue sentenciado en enero de 2016.

La existencia de Alenda Investments fue revelada el año pasado por el equipo argentino de ICIJ en los FinCen Files. Mascherano la usó para transferir más de un millón de dólares a finales de 2015 para comprar dos inmuebles en Uruguay. Pero hasta ahora había permanecido en las sombras otra sociedad, Lonesome Overseas, cuyo único accionista y beneficiario final también fue Mascherano. Fue registrada el 10 de febrero del 2015 en Islas Vírgenes, un archipiélago volcánico en medio del Caribe y una jurisdicción considerada opaca y de baja tributación. Alcogal la anotó con un capital inicial de 50.000 acciones de un dólar cada una.

Mascherano optó por disolver ambas sociedades de Islas Vírgenes una vez que trascendió públicamente el proceso judicial por fraude y evasión fiscal que enfrentó en España. Por entonces, jugaba en Barcelona con Lionel Messi. El proceso de liquidación comenzó en noviembre de 2015 y se concretó a finales de enero de 2016. Una vez que dio de baja a las firmas, Alcogal redactó el Reporte de Operación Sospechosa Nº 32 para cubrirse ante cualquier inspección de las autoridades.

Los datos surgen de los más de 12 millones de documentos que integran Pandora Papers, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integran LA NACION, Infobae y el DiarioAR por Argentina.

“Lonesome es una sociedad que no tuvo movimientos. Fue creada para realizar una inversión inmobiliaria, pero ese negocio finalmente se frustró. El mejor ejemplo de esto son las fechas: fue disuelta en menos de un año después de su creación”, dijeron desde el entorno de Mascherano al equipo argentino de ICIJ. Según los registros de Alcogal, en efecto, Lonesome fue disuelta el 26 de enero de 2016.

Entre los cientos de documentos que revisó el equipo argentino de ICIJ, figuran la constitución y el registro ante las autoridades de BVI, tanto de Lonesome Overseas como de Alenda Investments. También, un poder otorgado a Mascherano para operar en nombre de ambas empresas en los “negocios” que realice la sociedad “en cualquier país”. Los archivos que intercambiaron los oficiales de Alcogal incluyen un certificado en el que el exfutbolista figura como único titular de las 50.000 acciones junto a una copia del pasaporte del exfutbolista argentino.

Desde el entorno de Mascherano aclararon al equipo argentino de ICIJ que Alenda fue incluida en el pacto fiscal sellado con las autoridades españolas por evasión. En cambio, Lonesome quedó fuera de ese acuerdo porque -sostienen- no concretó las inversiones inmobiliarias para la que fue creada.

“Mascherano tiene muchas inversiones en distintos lugares del mundo. La sociedad offshore no se hace con el objetivo de evadir, sino que se buscan estructuras societarias que faciliten las posibilidades de hacer negocios en cualquier lugar del mundo y que después su accionista las tribute en su país de residencia”, agregaron cerca del jugador.

Scaloni con Mascherano en un entrenamiento en Rusia el 18 de junio de 2018 Anibal Greco - LA NACION

Reporte de Operación Sospechosa tardío

Los movimientos offshore de Mascherano encendieron las alarmas en Panamá. A fines de 2015, frente a las noticias adversas en la prensa mundial sobre el proceso judicial por evasión, los agentes de Alcogal intercambiaron decenas de mails, en los que analizaron si convenía emitir un Reporte de Operación Sospechosa (conocidos como SAR, por sus siglas en inglés) en ese momento, o esperar a que las sociedades fueran cerradas. Temían la llegada de una inspección que detectara que no habían hecho un procedimiento exhaustivo de due diligence (debida diligencia) para prevenir el lavado de dinero. Se trata de un procedimiento que exige justificar el origen de los fondos e identificar claramente para qué se va a usar la compañía.

En esos intercambios, los oficiales de Alcogal discutían sobre la conveniencia de emitir un SAR en forma “defensiva” para “cubrirse” ante un hipotético requerimiento de autoridades antilavado. Finalmente, en un mail del 29 de enero 2016, la estrategia de “cobertura” quedó definida: tras la liquidación de ambas compañías, los empleados del estudio panameño determinaron “proceder entonces con el SAR”.

La decisión se canalizó en el SAR 32º de Alcogal, enviado a las autoridades antilavado de las Islas Vírgenes el 5 de febrero de 2016, cuando las dos sociedades de Mascherano ya habían sido liquidadas. Esta alerta generó que la Unidad de Información Financiera (UIF) de las islas, a su vez, reportara el 2 de abril de 2016 a Mascherano y a sus dos firmas, en un formulario confidencial al que tuvo acceso el equipo argentino de ICIJ. El motivo alegado era “evasión fiscal y fraude” por su condición de beneficiario final y accionista de Alenda y Lonesome.

Pandora Papers

El intermediario uruguayo

El estudio uruguayo que intervino como intermediario entre Mascherano y Alcogal es el de Víctor Paullier & Cía, de Montevideo. Involucrado en un escándalo por el pago de coimas a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Paullier era un cliente habitual del bufete panameño.

En los Pandora Papers, el domicilio informado por Mascherano de Lonesome Overseas es Cerrito 517, Oficina 603, en Montevideo. Pero esa no es la dirección oficial del estudio Paullier, sino e l domicilio de decenas de sociedades de papel vinculadas a ese bufete uruguayo. Entre ellas, Arco Business and Developments Ltd, utilizada en el pago de coimas a dirigentes de la Conmebol para acceder a los derechos de televisación del fútbol de la región, según reveló el semanario Búsqueda.

En un correo del 9 de noviembre 2015, Jacqueline Schwarts, CEO de la filial uruguaya de Alcogal (Apexuy SA) le informó a Lorena Zerr, de la casa matriz de Alcogal, que había hablado con “Ana Laura”, por Ana Laura Machado, del estudio de Víctor Paullier. Para tranquilizarla, Machado le habría dicho a Schwarts que le recomendaría al cliente (Mascherano) “que disuelva” a las sociedades.

Partido por las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018 entre Argentina vs. Venezuela jugado en el Estadio Monumental. Fabián Marelli / LA NACION - Archivo

En octubre de 2015, en España, Mascherano pactó una pena de un año de prisión en suspenso y una multa de 815.000 euros, más la devolución a Hacienda (equivalente a la AFIP en Argentina) la suma de lo evadido, más 200.000 euros de intereses. Según se estableció en la sentencia, el jugador no había declarado las rentas obtenidas de Nike a través de una sociedad domiciliada en Miami (Lofer LC) y simuló la cesión de sus derechos de imagen a otra firma pantalla (Anadyr Overseas) radicada en Madeira.

“Javier vendió sus derechos de imagen a Anadyr y a Lofer cuando vivía en el Reino Unido, pero eran sociedades suyas”, explicó. “Cuando pactó la condena, tomó la decisión de empezar a disolver las sociedades que tenía en distintos países”, señaló su asesor cuando ICIJ lo consultó por FinCen Files.