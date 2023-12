escuchar

El presidente de la Nación Javier Milei anticipó cómo planea pagar los 16.100 millones de dólares que debe pagar el Estado argentino en el juicio por la estatización YPF y dijo que creará un impuesto con el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien motivó la adquisición en 2013 cuando se desenvolvía como ministro de Economía de Cristina Kirchner.

A partir del 10 de enero, la jueza Loretta Prezka de la Corte del Distrito Sur de Nueva York dispuso que el Estado debe comenzar a pagar o habrá embargos a la empresa. “Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos US$16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”, aclaró Milei en una entrevista con Luis Majul en LN+ sobre la cercanía del vencimiento, luego de que fuera rechazada la prórroga de 30 días pedid por la Argentina.

“ Una de las ideas que estamos trabajando es crear la ‘tasa [Axel] Kicillof ’”, dijo y detalló: “Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”.

Según mencionó en la entrevista, la iniciativa propondría incluir un nuevo impuesto por el que se recauden los dólares que el Estado debe pagarle a Burford Capital, dueña de los activos del Grupo Petersen, a modo de indemnización tras el juicio celebrado a mediados de este año. “Así, todos los argentinos recordaremos todos los días esa barbaridad que hizo [Kicillof] y vamos a tener que poner dólares para pagar el error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”, enfatizó.

“Vas a tener un nuevo impuesto que se llama ‘tasa Kicillof’, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y menos los mercados”, dijo el jefe de Estado sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El proceso de estatización de la petrolera, que estaba bajo el control de la española Repsol, dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. El arquitecto de la política económica del segundo mandato de Cristina Kirchner dejó otra afirmación que fue utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.

El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.

LA NACION