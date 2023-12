🔴Juez Preska rechaza pedido argentino de extensión de plazo para presentar garantías en caso YPF. El 10 ENE es fecha límite o, de lo contrario, el 11 ENE empieza pedido de embargos.



🔴Judge Preska rejects Argentina's 90-day extension request to pledge assets. If by JAN 10… pic.twitter.com/2s87uqD80E