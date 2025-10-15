Javier Milei: “Al menos hasta 2027 tenemos el apoyo de Estados Unidos asegurado”

Luego de la cumbre con Donald Trump, que culminó con una caída en los mercados luego de que el republicano condicionara el auxilio financiero a la Argentina a la suerte de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre, el presidente Javier Milei salió a dar por hecho que ese respaldo del Tesoro norteamericano se mantendrá al menos hasta 2027.

Durante una entrevista con la cadena CNBC, Milei fue consultado sobre la sorpresa que causó Trump al plantear, en medio de la ansiada cumbre con Milei en la Casa Blanca, que el apoyo estaba atado a su suerte política.

“Lo que nosotros hemos recibido básicamente fue un fuerte apoyo a las ideas de la libertad. Y eso él lo complementó en lo que fue el homenaje a Charlie Kirk, al decir que los Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Argentina siempre y cuando sigamos avanzando en las ideas de libertad. Así que al menos hasta 2027 tenemos ese apoyo asegurado”, contestó Milei, cerrando la última frase con una sonrisa ante Sara Eisen, su entrevistadora.

Eisen le señaló, entonces, que el mercado entendió la frase de Trump en el sentido contrario, y por eso ayer cayeron los bonos y acciones argentinas, mientras repuntaba el dólar. “Cuando ve la toda la exposición completa y también cómo fue la reunión y cómo se hicieron todos los arreglos previos, está claro que el apoyo avanza. Digo, por lo menos yo voy a estar en el gobierno hasta 2027. Y si somos reelegidos, más allá también”, insistió Milei.

“¿Cómo se siente frente a las elecciones legislativas?“, le preguntaron a Milei. ”Básicamente, vamos a mejorar la composición del Congreso y vamos a tener un mucho más alto nivel de apoyo. Y eso nos permitirá impulsar reformas mucho más fuertes todavía", contestó el Presidente, sin aclarar que gran parte del crecimiento de La Libertad Avanza en el Congreso podría darse a partir de una caída en el número de sus actuales aliados, como Pro.

Consultado sobre las razones por las que el mercado entró en crisis este año, luego de mostrar buenas señales a lo largo de 2024, Milei evitó poner la mirada en su gestión y responsabilizó al Poder Legislativo. “El mercado se enfrentó a las continuas acciones negativas del Congreso en un año electoral, se sintió expuesto al riesgo y por eso salen de las posiciones de la Argentina. Cuando aparecen noticias que confirman el sendero, el mercado mejora. Pero esto va a quedar muy claro de ahora en adelante. No tengo pensado modificar el rumbo hasta el final del mandato: estoy comprometido a bajar impuestos, desregular y que la economía siga creciendo”, afirmó.

Milei insistió en que ahora, con el apoyo del Tesoro norteamericano, al que definió por fuera de toda duda, la confianza mejoró de manera “total y absoluta”. Aunque afirmó que “el statu quo tiene otras apuestas”, celebró que ese sector, al que no identificó, “perdió muchísimo dinero en esas apuestas contra el país”.

El Presidente evitó dar precisiones cuando la entrevistadora le preguntó si él se había acercado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para pedirle la ayuda. Un pregunta que cobra mayor sentido ante el malestar que esa asistencia financiera causó tanto entre los demócratas como entre los farmers norteamericanos, que constituyen la base electoral de Trump. “Fue un trabajo que se inició allá por marzo, abril, y que se materializó recientemente”, contestó Milei.